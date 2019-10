Natália Blahová alaptalannak tartja a Čistý deň-ügyben ellene felhozott vádakat

Ezt maga Blahová közölte a TASR hírügynökséggel, miután megismerkedett a keresetek tartalmával.

Blahová állítása szerint a támadott kijelentések valójában olyan állítások, amelyeket a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos közleményéből, illetve a rendőrség előtt tett vallomásokból idézett. Blahová ellen a Nagyszombati Kerületi Bíróságra nyújtottak be több keresetet. A képviselő úgy véli, hogy ez az egész nem más, mint a Tománek-házaspár elkeseredett igyekezete a médiafigyelem megszerzésére. A panaszbeadványokat azért is „abszurdnak” tartja, mert a bíróság szexuális visszaélések miatt korábban már elítélte a központ volt pszichológusát, egy másik férfi ügyében pedig folytatódik a peres eljárás. Blahová arra is utalt, hogy indokolt lehet a nyomozás folytatása az ügyben.

A Markíza TV hírportálja csütörtökön arról tájékoztatott, hogy Peter Tománek, a Čistý deň reszocializációs központ igazgatója, továbbá az intézet ügyfelei és családjuk keresetet nyújtottak be Blahová ellen, aki elsőként figyelmeztetett a központ lakóin elkövetett lehetséges szexuális visszaélésekre. A panasztevők nyilvános bocsánatkérést követelnek Blahovától, akit rágalmazással és becsületsértéssel vádolnak.

