Nay, Ikea, dm – melyik üzletlánc uralja a szlovákiai piacot?

A nem élelmiszeripari üzletláncok jobban megérezték a koronavírus-járvány következményeit Szlovákiában, ugyanis a Lidlvel, a Tescóval és a Billával ellentétben nem kerülték el a lockdownt, ez pedig a gazdálkodás terén is meglátszott. A tavalyi év már nem volt olyan veszélyes ebből a szempontból, ezt az üzletláncok eredményei is bizonyítják. Az Index a FinStat adatai alapján felállított egy rangsort, melyek Szlovákia legnagyobb résztvevői a szektorban – írja a SME.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Az első tízben a barkácsáruházak dominálnak, de találunk ott divatáruházat és elektromos fogyasztókat árusító üzletláncot is.

A tizedik helyen a háztartási berendezéseket, eszközöket árusító Jysk végzett, amely nagyon elégedett lehet a 2021-es évvel, hiszen rekordbevétel (78,8 millió euró) mellett rekordnyereséget (14,7 millió euró) könyvelhetett el – utóbbi 38 százalékos emelkedésnek számít az előző évhez képest. A Jysk megközelítőleg ötven üzlettel rendelkezik Szlovákiában.

Szintén rekordot döntött tavaly a kilencedik helyen végző Pepco Slovakia. A ruházatot, háztartási dolgokat és játékokat forgalmazó bolt bevétele tavaly először haladta meg a 90 millió eurót, nyeresége pedig szintén rekordnak számító 14 millió euró volt. A Pepco 2013-ban telepedett le Szlovákiában, azóta jelentős terjeszkedésen ment keresztül, jelenleg 140 üzlettel rendelkezik országszerte.

A nyolcadik helyre befutó LPP név talán nem sokat mond az embereknek, a hozzá tartozó márkák viszont már ismertebbek. A vállalat ugyanis olyan üzletek mögött áll, mint a Reserved, a Cropp, a House, a Mohito és a Sinsay – ezekből több mint hetvennel rendelkezik egész Szlovákiában. 2021-ben a vállalat bevétele 45 százalékkal emelkedett (105,7 millió euró), de jelentős nyereséget is elkönyvelhetett (+74 százalék – 5 millió euró).

A hetedik helyen az Ikea végzett, amely csupán egyetlen üzlettel rendelkezik Szlovákiában, mégis befért a top 10-be. A tavalyi évre viszont felemás érzésekkel tekinthet vissza a svéd háztartási üzlet: már második éve csökkent a bevétele (-0,6 százalék – 114,1 millió euró), de nyereség terén volt a legnagyobb a kiesés. 2021-ben 5 millió eurós nyereséget ért el, ami 50 százalékos mínuszt jelent.

Hatodik lett a Hornbach, amelynek négy boltja 2021-ben rekordnak számító 137 millió eurós bevételt termelt. Jelentősen nőtt a nyeresége is: nem egész 4 millió euróról 7,4 millióra (+86 százalék). Az idei évre még nagyobb reményekkel tekinthet az üzletlánc, ugyanis márciusban megnyitotta ötödik üzletét, mégpedig Nyitrán.

A lista közepén a Stavmat helyezkedik el 142 millió eurós bevétellel (+23 százalék), ami rekordnak számít. Ugyanez a helyzet a nyereség terén is: míg 2020-ban nem egész 5 millió eurót könyvelhetett el, tavaly ez több mint 7,5 millió euró volt. Az üzletlánc 37 bolttal rendelkezik Szlovákiában.

A negyedik helyre rangsorolt Obi 2015-ös érkezése óta legjobb évét produkálta 2021-ben. Bevétele először haladta meg a 150 millió eurót, mégpedig nem is kevéssel – évközi viszonylatban 18 százalékos pluszt ért el, ami 174 millió eurónak felel meg. A nyeresége majdnem harmadával gyarapodott (+30 százalék – 5,7 millió euró). Az Obinak 17 boltja van Szlovákiában.

A dobogó legalsó fokán a Merkury Market végzett, amely évközi viszonylatban ugyan növelte bevételét (+2 százalék – 201 millió euró), de így is messze volt a rekordnak számító 2019-es 205 millió eurótól. Enyhén csökkent a nyeresége is: tavaly 21,4 millió eurót könyvelhetett el, ami 2 millióval kevesebb, mint 2020-ban volt. Ennek ellenére a ranglistán szereplő üzletláncok közül a legnagyobb nyereséget érte el.

Az ezüstérmes pozíciót a drogériai eszközöket forgalmazó dm szerezte meg. Az üzletláncnak folyamatosan nő a bevétele, tavaly például meghaladta a 263 millió eurót. A 6,6 millió eurós nyeresége rekordnak számít. A német üzletlánc 1995 óta van jelen a szlovákiai piacon, mára pedig 160 bolttal rendelkezik országosan.

A legnagyobb nem élelmiszeripari üzletláncnak évek óta a Nay számít Szlovákiában, és így volt ez tavaly is. A 2021-et az egyik legsikeresebbnek mondhatja, hiszen jelentősen nőtt a bevétele (+18 százalék – 374,1 millió euró) és a nyeresége is (+18 százalék – 9,8 millió euró). A Naynak negyven üzlete van Szlovákiába, emellett az internetes boltja is remekül működik.



(SME)