NBA - LeBron és Jannisz zárt kapuk mögött a trófeáért

Magyar idő szerint pénteken indulnak újra 141 napos szünet után az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) küzdelmei Orlandóban.

A koronavírus-járvány miatt zárt kapus folytatás nyitányán a Lakers-Clippers Los Angeles-i rangadó mellett a New Orleans Pelicans-Utah Jazz meccsre kerül sor.

A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be, ahol az érintett 22 csapat egy "buborékban" vívja meg a végjátékot, melynek létrehozása 170 millió dollárba (mintegy 50 milliárd forintba) került. A július elején beköltözött játékosok és stábtagok a szabadidejükben jobbára golfozással, horgászással, hajózással, bowlingozással, illetve sétával ütik el az időt. Minden gárda nyolc mérkőzést játszik még az alapszakaszból, azután augusztus 17-én indul a rájátszás, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.

Az érdeklődés középpontjában a mezőny két szupersztárja, LeBron James és Jannisz Antetokunmpo áll. A 35 éves James - aki 25,7 pontos és karriercsúcsot jelentő 10,6 gólpasszos átlaggal büszkélkedhet - októberben a negyedik NBA-trófeáját akarja a magasba emelni a nyugati éllovas Lakers színeiben. Egyben ő lehet Robert Horry és John Salley után a harmadik a liga történetében, aki három különböző csapattal ér fel a csúcsra.

A tíz évvel fiatalabb görög csillag a legnagyobb esélyes az idény legjobbjának járó címre, mivel eddig átlagosan 29,6 pontot és 13,7 lepattanót gyűjtött a keleti első Milwaukee Bucks vezéreként. A két élgárda kihívója nyugaton a Clippers, a Denver Nuggets és a Houston Rockets, keleten pedig a címvédő Toronto Raptors és a Boston Celtics lehet.

Dávid Kornél, az NBA-t megjárt egyelten magyar játékos az MTI-nek elmondta, mindenki tanulja még az új felállást:

"Az NBA mindent megtett annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kihozza ebből a szomorú helyzetből, és a kosárlabda visszakerülhessen az emberek életébe. Nem lehet tudni, hogy a játékosok miként reagálnak erre, de már az is óriási, hogy látunk NBA-mérkőzéseket, én már nagyon várom"

- fogalmazott.

A Milwaukee Bucks játékos-megfigyelőjeként is dolgozó Dávid Kornél az esélyekről szólva kifejtette, a papírforma szerint klubjának döntőbe kellene jutnia.

"Mindenki Lakers-Bucks döntőt vár, de a merőben új szituáció miatt lehetnek meglepetések. Persze remélem, hogy ezek nem a Bucksot érintik majd"

- tette hozzá.

Az Egyesült Államokban ismét gyorsan emelkedik a fertőzések száma, a baseballszezonban már mérkőzéseket kellett elhalasztani, ám a március 11. óta szünetelő NBA vezetőinek bizakodásra adhat okot, hogy az orlandói "buborékban" július 13. óta senki sem produkált pozitív koronatesztet.

A Disney Worldben mindegyik csapatnak van saját étkezője, a menüsort a gárdák szakmai stábjával együttműködésben dietetikusok állítják össze. Ha valaki így sem talál megfelelő étket, az - a szigorú előírások betartása mellett - rendelhet is. A karanténban lévőknek pedig naponta háromszor az ajtójuk előtt hagyják a fogásokat, ők is több étel közül válogathatnak. A játékosok biológiailag lebomló tányérokból, egyszer használatos evőeszközökkel étkeznek, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt.

Az NBA egy okostelefonos applikációt is kifejlesztett a "buborékban" élőknek. Ebben szinte minden egy helyen elérhető: az ételrendelés mellett extra edzésidőt lehet foglalni, jelenteni lehet az egészségügyi szabályok esetleges megsértését, el lehet érni a mentális egészség megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, illetve akár a novemberi elnökválasztásra is be lehet regisztrálni.

