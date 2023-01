Ne fizessék be az energiaszámlákat – javasolta a politikus a vállalkozóknak, de a szolgáltatók szerint ez nem ilyen egyszerű

Azok a vállalkozók, akiknek az év elején magas energiaszámlát állítottak ki, hamarosan korrigált számlákat kapnak, amely figyelembe veszi az árplafont – közölte a parlament gazdasági bizottságának elnöke, Peter Kremský (OĽANO).

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A képviselő azt javasolta a vállalkozóknak, hogy várják meg a korrigált számlákat, illetve kérjék azt a szolgáltatótól. Szerinte szerencsétlen megoldás lenne, ha a vállalkozóknak ki kellene fizetniük ezeket a számlákat, majd kártérítést kellene kérniük az államtól, mert sok egységnek eleve kifizetni is problémás ezt az összeget. „Éppen ezért intenzíven dolgozunk a probléma megoldásán” – mondta Kremský.

Az árplafon megawattóránként 199 eurós árat határoz meg a vállalkozások számára a villamos energia esetén, 99 eurót pedig a gáz esetében.

A legnagyobb alternatív szolgáltató, a Magna Energie ugyanakkor figyelmeztet, hogy a számla hivatalos dokumentum, és ha valaki arra szólít fel, hogy tépjék szét, akkor azzal kárt okoz. „A politikusoknak át kellene gondolniuk, mit mondanak” – mondta a Hospodárske novinynek Martin Ondko, a cég igazgatója.

Jana Ambrošová, az Energiaszolgáltatók Szövetségének (ZDE) elnöke a lapnak elmondta, amennyiben a gazdasági minisztérium megteszi a szükséges lépéseket, amelyek lehetővé teszik a számlák módosítását, a szolgáltatók is biztosan lépnek. „Reméljük, hogy az intézkedés rövid időn belül megszületik” – jegyezte meg, hozzátéve, a most kiállított számlák a hatályos jogszabályokat veszik figyelembe, és mivel az nem módosult, az energetikai társaságok egyelőre nem tudnak más számlát kiállítani. Ondko azt is megemlítette, hogy ha a kormány elfogadja a rendeletet, akkor ennek megfelelően cselekszenek majd.

Pénteken délben Eduard Heger kormányfő arról biztosította a vállalkozókat a közösségi oldalán, hogy megkapják a korrigált energiaszámlákat, a helyzetet ugyanis sikerült megoldaniuk, ma is tárgyaltak erről a gazdaságügyi minisztériummal. „Hétfőn 10 órára kormányülést hívtam össze, amelyen elfogadjuk a végső megoldást” – szögezte le.

(TASR/HN/FB)