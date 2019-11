Ne hagyja utolsó pillanatra – biztosítsa be már most a téli gumiabroncsot kedvező áron!

Néha szeretünk az utolsó, sőt, az utolsó utáni pillanatra hagyni bizonyos dolgokat. A téli gumiabroncsok beszerzését azonban több szempontból sem éri meg halogatni, hiszen a biztonságos közlekedés szempontjából érdemes időben váltani, már a hideg időszak beköszöntével. A nyárasdi BestPneu gumiabroncs-kereskedésben ráadásul most kedvező áron juthat minőségi gumiabroncsokhoz.

A hideg és a meleg aszfaltra teljesen más típusú gumiabroncsok az ideálisak. A nyárival ellentétben a téli guminak magasabb a szilikatartalma, ami hidegben is biztosítja a rugalmasságot. A futófelülete is különbözik, hiszen a téli gumi esetében mélyebbek a barázdák, ami hozzájárul az ideális tapadáshoz.

Fontos szem előtt tartani, hogy a nyári gumik kimondottan alkalmatlanok a téli időszakban, hiszen a nem megfelelő tapadás miatt gyakran balesetveszélyesek lehetnek.

A szakemberek javaslata szerint akkor érdemes téli gumira váltani, ha a levegő átlaghőmérséklete tartósan 7 Celsius-fok alá süllyed. Nem árt azonban figyelembe venni a sofőr vezetési szokásait is, hiszen ha hajnalban indul útnak, és csak este használja ismét a járművet, akkor érdemes lehet már korábban váltani.

Ha vannak is otthon téli gumiabroncsaink, érdemes azok minőségét és a barázdák mélységét időben ellenőrizni, nem mellesleg pedig javasolt megfigyelni a futófelület kopását is, rendellenesség esetén ugyanis ezt is tudjuk orvosolni a szervizben.

A Best Pneu számára fontos, hogy vásárlóik elégedettek legyenek. Ennek érdekében kedvező árakat biztosítanak és garantálják a minőségi szolgáltatást. A Dunaszerdahelytől 14 kilométerre található nyárasdi BestPneu főként teherautók és személyautók gumiabroncsainak értékesítésével és szervizelésével foglalkozik, de a kínálatban megtalálhatóak mezőgazdasági, ipari és motorkerékpár gumiabroncsok is.

A gumiabroncsokat igény szerint akár saját furgonnal, illetve futárcégekkel kézbesítik a megrendelőhöz. Emellett már működik a BestPneu szervize is, ahol a megvásárolt gumikat a helyszínen fel is szereltetheti.

A gumiabroncsok eladása és cseréje mellett a BestPneu további szolgáltatása a „PneuHotel”: a cég igény szerint elraktározza az éppen használaton kívüli gumiszettet vagy kerékszettet. Mindez előre meghatározott szabályok szerint működik: a kerekeket megmossák, felmérik a gumik és a felnik állapotát, a tulajdonos pedig kézhez kapja az állapotfelmérésről készült protokollt. Ezen megtalálható az abroncs gyártási száma, mintázatának mélysége, illetve az esetleges sérüléseket is feljegyzik. Az ügyfeleknek ezáltal garantálják, hogy biztosan a saját tulajdonukat kapják kézhez a következő idényben.

A „PneuHotelben” igény szerint felnikkel vagy azok nélkül is elraktározzák az abroncsokat – az ár mindkét esetben azonos, hiszen ugyanakkora helyet foglalnak.

Az állapotfelmérés által egyúttal azt is megtudja, hogy milyen állapotban vannak az abroncsai, szükséges-e azok cseréje. Ilyen esetben az alkalmazottak ajánlatot tesznek a vásárlónak igényük szerint a következő évszak beköszönte előtt, és elkészítik neki a gumikat a választás szerint. Ezzel időt és pénzt spórolnak meg az ügyfeleknek, ezáltal ugyanis a következő idényben lecsökken a kerékcsere miatti várakozási idő is, mert a kerekeket már csak fel kell helyezni a gépjárműre, minden előre el van készítve.

Ennek legfőbb előnye továbbá, hogy az aktuális évjáratú gumiabroncsokat kapják készhez az egyik legkedvezőbb áron a piacon, ráadásul az internetes rendeléssel járó szállítási díjat és időt is megtakarítják.

A BestPneuban igény szerint kicserélik az autó kabinlevegő-szűrőjét is, ami biztosítja a fűtés és a klimatizáció során a beltérbe áramló levegő tisztaságát. Egészségünk megőrzése érdekében ezt javasolt évente legalább egyszer kicserélni. A BestPneu munkatársai mindezt a kerékcserével egyidőben végrehajtják, ezáltal pedig időt takaríthat meg. Hasonlóan a kerékcsere közben végrehajtható a klíma- és fűtésrendszer ózonos tisztítása is, ami nemcsak a rendszer, hanem az egész autó fertőtlenítését biztosítja, ami fontos hatással bír az egészségünkre.

A gumiabroncsokkal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén forduljanak bizalommal a BestPneu csapatához!

