Ne Merkelt szidjátok

Amikor híre jött, hogy a lengyel és a magyar kormány elállt a vétótól, és lesz hétéves uniós költségvetés meg helyreállítási program, továbbá az uniós pénzek folyósításának „jogállami feltétele” megmarad, de nem a rule of law kritériumaira terjed ki általában, hanem kimondanák, hogy a mechanizmus csak az uniós pénzek elköltésének védelmében alkalmazható, és a luxemburgi bíróságon meg lehetne támadni, és ezzel a pénz visszatartását a 2022-es magyar választások utánig késleltetni – [a szerző, már-már hördülve, mély levegőt vesz] akkor a magyar ellenzéki nyilvánosságban két szögesen ellentétes, ám egyformán szenvedélytől fűtött nézet kezdett keringeni:

a) vesztettünk, a németek engedtek a magyar és a lengyel zsarolásnak, ez a te bűnöd, Angela Merkel,

b) győzött az igazság, illetve győztünk, Orbán nem lophat többé büntetlenül; Európának tehát bölcs vezetője van Angela Merkel, azaz földi helytartója, Ursula von der Leyen személyében, köszönet és hála.

Megjelent egy harmadik, c) álláspont is, EU-szakértőktől; ez a kettő között helyezkedik el:

valójában nem kompromisszumról van szó, hanem a hivatalos brüsszeli politika érvényesült, ennyit enged meg az európai jog, és így van jól.

Tudom, hogy több kattintást lehetne szerezni, ha megmondanám, hogy a) és b) közül melyik igaz (ami a harmadik változatot illeti, az uniós joghoz más jobban ért, s a gondolatmenetem első lépései szempontjából úgyis közömbös); dehát mindkét szenvedélyes álláspont Magyarország fontosságának és Orbán szerepének túlértékelésén alapul.

Nézzük sorra az információhiány eseteit és a tévedéseket.

„Merkel megalkudott Orbánnal.” Nem. Ha valakivel, akkor Morawiecki lengyel miniszterelnökkel kötött alkut (pontosabban az uniós elnökséget adó Németország kormányzata a lengyel kormányzattal). Orbánnal nem tudni, pillanatnyilag milyen a viszonya, de kettejük közül az utóbbi hetekben a lengyel partnerrel folytatott hosszú telefonbeszélgetést. Egészen pontosan november 27-én, azaz tizenegy nappal a vétó közös bejelentése és egy nappal az Orbánnal folytatott budapesti tárgyalás után. Hogy miről tárgyaltak a lengyelek valójában a németekkel, azt már sejteni lehet (bár egyelőre csak sejteni.)

A döntés főként a lengyelekről és a lengyeleknek szól, hiába hirdeti Orbán provokatív modorban, hogy ez az ő csatája, sőt „normandiai partraszállása”. Az a célja, hogy ezt gondolják róla, fontosabbnak higgyék, mint amilyen, nem kötelező hozzá asszisztálni. Ő ez esetben csak az oldalvízen evez.

Orbán szeptemberben beszélt Merkellel, amikor is állítólag azt közölte, hogy nem fogadja el a németek által ajánlott kompromisszumot – a neki tett engedményt –, azt, ami most megvalósult. Ezzel meg is érkeztünk a második tévedéshez:

„A zsarolás bevált, Merkel kapitulált, az történt, amit Orbán akart.” Azaz Orbán erőszakossága működik, démonian ügyes taktikus, aki tudja, hogyan kell politizálni a mai világban.

Nem, itt mindkét fél engedett, és mint láttuk, az innenső oldalon nem is Orbán volt a fontosabb alkupartner. És ezen a ponton szót kell ejtenünk a harmadik tévedésről:

„A lengyelek ugyanazt akarják, amit a magyarok.” Nem pontosan. A magyar kleptokráciának az uniós pénz a kőolajmezeje. Ha az átutalásokat leállítanák, gazdasági rendszere értelmét vesztené, s politikailag is nagy bajba kerülne. Nem véletlenül mondta Orbán „Angelának”, hogy öngyilkosság lenne, amit vár tőle, akármi légyen.

A lengyeleknél viszont a vétózási szándék mögött nem közvetlen üzleti érdek rejlik, hanem egy belpolitikai játszma. Jarosław Kaczyński és köre ugyanúgy antiliberális, mint a magyar uralmi elit, de nem működtet az egész országra kiterjedő, központosított üzleti-korrupciós gépezetet, és az ideológiát nem csak eszközként használja, hanem szenvedéllyel átéli, olykor magának is ártva. Parlamenti többsége azonban vékony, a Szejmben öt fő, és elveszne a koalíciós partnerek, a fasisztoid szörnyeteg igazságügy-miniszter–főállamügyész, Zbigniew Ziobro és a katolikus-konzervatív Jarosław Gowin nélkül. (Sőt a budapesti látogatás előestéjén a felsőház, a Szenátus egy szavazat többséggel fel is szólította a Morawiecki-kormányt, vonja vissza a vétót.)

Mármost a következetesen vallott keresztény-nemzeti-konzervatív-antikommunista ideológia jegyében nem lenne szabad engedni, hogy Brüsszel a saját liberális, vallásilag közömbös, nemzetietlen és a baloldalisággal szemben engedékeny normáit kérje számon Lengyelországtól. Ennek megfelelően Ziobróék jelszava az volt: „vétó vagy halál”. Mire a másik koalíciós partner, a kisebb súlyú Gowin azt nyilatkozta, hogy „ezt az alternatívát elvetjük”. Brüsszelben pedig hat nappal korábban azt, hogy a lengyelek tudják, a vétó ártana Lengyelországnak és a többi tagállamnak. (Feltehetően ez a fő irányvonaltól eltérő közlés zökkentette meg Orbánt annyira, hogy az EU-ból való kilépés gondolatával kezdett játszadozni – ha már a lengyelek is cserbenhagyják, mi lesz itt?)

Miközben tehát a kormány és ezen belül Kaczyński pozíciója váratlanul megrendült saját hibái és az abortuszszigorítást fogadó tiltakozási hullám miatt, a Jog és Igazságosság elitjének egyszerre kellett tartania magát radikális retorikájához – hogy védekezzék a trónutódlásra vágyó Ziobróval szemben –, és elállnia a vétótól, mert az így vagy úgy, rossz az országnak. Közben pedig a feltámadott tengertől megvédenie hatalmát. Itt érünk a következő tévedéshez.

„Merkel elárulta Magyarországot, és biztosította Orbánnak a 2022-es választási győzelmet.” Nem. Merkel és akikkel a lengyelek tárgyaltak, nem a magyar ellenzékkel akartak kiszúrni, hanem Kaczyńskiéknak, a Jog és Igazságosság (PiS) pártjának segíteni hatalmuk megszilárdításában.

Ha volt alku, mint már hetek óta rebesgették, akkor az egészen kézzelfogható.

A német fél a vétóról való lengyel lemondásért cserébe – ráénézésre, feltehetően – áldását adta arra, hogy a Verlagsgruppe Passau holding eladja az Orlen lengyel állami olajtársaságnak a Polska Press médiacéget, tulajdonában többek közt húsz regionális napilappal. Mindezt most hétfőn hozták nyilvánosságra, egy nappal azelőtt, hogy Orbán Varsóba repült.

Hogy a lengyelek ígértek-e még valamit – például a fő botránykő, az igazságszolgáltatás kormány alá rendelése ügyében –, az majd kiderül.

De ha ez volt az alku, azzal nemcsak Kaczyńskiék jártak jól, hanem egész Európa, benne Lengyelország és Magyarország, kétszeresen is: január 1-jén zökkenőmentesen életbe lép a következő hétéves költségvetés, a Next Generation EU terv pedig segít abban, hogy a COVID-19 sújtotta országok kilábaljanak a 2008 vagy talán 1945 óta legmélyebb gazdasági válságból.

Közben a „jogállami/joguralmi kondicionalitást” sem vetik el, mint eddig számos kísérletet a liberális demokráciával szemben álló tagországok megregulázására. Ha ennek az volt az ára, hogy a PiS erősödjék egy országos médiavállalattal, akkor az az alku ronda, de nem végzetes.

Az utolsó tévedés:

„Az Európai Uniónak szívügye a jogállam (jogállamiság, jogállamiságosság).” Hát nem. Az eredeti, angolszász jogi gondolkodást tükröző rule of law, azaz joguralom fogalmával szemben (mindenki egyenlően alá van vetve a jognak) a szabvány magyar fordítás, a jogállamiság azt sugallja, hogy itt még csak nem is a jogállamról mint valamilyen előírásokat teljesítő intézményről van szól, hanem annak a szelleméről (-iságról), amit külön el kell sajátítani.

Ezzel két gond van:

1. maga az eredeti értelemben vett joguralom is csak a liberális berendezkedés egy alkatrésze, nem azonos a liberális berendezkedéssel és főleg nem a liberális demokráciával,

2. a fogalom, mint arra magyar funkcionáriusok kedvtelve hívják fel a figyelmet, képlékeny és tetszőlegesen kiegészíthető olyan méretre szabott feltételekkel, amikről azt akarják, hogy a célba vett politikai egység (tagállam) ne teljesítse. Másfelől: kihagyhatók felőle olyan elemek, amikkel az illető állam nyíltan rongálja a demokráciát.

Semmilyen uniós irányelv nem tiltja, hogy egyik cég megvegyen a másiktól egy harmadik, történetesen lapkiadó céget. Sérült a Rechtsstaatlichkeit? Nem. Sérült a demokrácia? Igen.

A „jogállamisági mechanizmus” mai formájában egy kényelmes rituálé a liberális demokrácia mint legalapvetőbb európai érték védelme helyett.

Ha egy demokratikus kormányzat – taktikai célból - csöndben a sajtószabadság zsugorításával ajándékoz meg egy autoriter kormányzatot, akkor legalábbis nem ragaszkodik foggal-körömmel a demokráciához, a jogállamot pedig nem veszi komolyan.

Más kérdés, hogy a németeknek csak azért juthatott eszükbe ez a művelet, mert reális esély van a Morawiecki-kormány (és egyáltalán, bármilyen lengyel kormány) bukására. Nemcsak úgy, hogy a radikális, Ziobro-féle jobboldal akaratának érvényesülése miatt vagy más okból meggyengül a koalíció, és előrehozott választásokat kell kiírni, hanem azért is, mert a Nősztrájkkal a lengyelek ismét megmutatták: nem lehet fát vágni a hátukon. Ha nagyon elégedetlenek a kormánnyal, így vagy úgy, de elzavarják.

Bármilyen agresszív és ijesztő Kaczyński politikája, olyan a demokrácia állapota Lengyelországban, hogy a PiS vezette kormány elvben bármikor megbukhat, és ha kellően nagy az ellenállás, meg is bukik. Olyan az intézményrendszer és a politikai kultúra. Egy mostani engedménnyel nem pecsételődik meg az ország sorsa beláthatatlan időre.

Akik úgy gondolják, hogy Merkel most megajándékozta Orbánt a 2022-es választási győzelemmel – mármint hogy akkor nem tudna győzni, ha mostantól a választásig az ország nem kapna uniós pénzt –, azok félnek, és tudtukon kívül az ellenzék képességeiről mondanak ítéletet. Lényegében azt mondják, hogy az ország sorsa már megpecsételődött, ha csak ía hazai ellenzéken múlik. Én tudatosan csatlakoznék hozzájuk, azzal a kiegészítéssel, hogy a képességhiányba beletartozik a politikai intézményrendszer és a politikai kultúra minőségével való szembe-nem-nézés is.

Tömören szólva: Merkel (például) nem azt látja, hogy ami Magyarországon van, az jó, hanem hogy ha a magyar állam szerkezete és működése nem vált ki tömeges, dühöngő ellenállást, akkor ez nyilván így jó a magyar választóknak. Ha tíz év alatt a kormány a közelébe sem jutott a bukásnak, akkor miért bukna meg egy homályos értékrend alapján elindított, diszrecionális külföldi beavatkozástól? Kinek van joga vagy hatalma, hogy kívülről a magyar választók és politikusaik helyett rásegítsen?

Miért lenne egy felelős nyugati (vagy mondjuk lengyel) politikus megértőbb a magyar választók egy részével, mint a dánokkal, spanyolokkal vagy lengyelekkel? Ki az, aki megérdemelné a több megértést, milyen alapon?

A szerző az Élet és Irodalom (Budapest) rovatvezetője.