A Ne nézz fel, a CODA, és a Dűne is esélyes az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének díjaira

A CODA, a Ne nézz fel és a Dűne című filmek is esélyesek az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének (WGA) díjaira - írja a Variety.com.

A Ne nézz fel tablója - Netflix

A 2022-es jelölteket között vannak az eredeti forgatókönyv kategóriában a Ne nézz fel mellett Az élet Ricardóéknál, A Francia Kiadás, a Richard király és a Licorice Pizza című filmek.

Adaptált forgatókönyv kategóriában a Coda, a Dűne, a Rémálmok sikátora, a Tick, Tick . Boom és a West Side Story című alkotások esélyesek az elismerésre.

A dokumentumfilmek kategóriájában a legjobb forgatókönyvnek járó díjért a Becoming Cousteau, az Exposing Muybridge és a Like a Rolling Stone: The Life and Times of Ben Fong-Torres van versenyben.

A győztesek nevét március 20-án egy díjátadó gála keretében jelenti be a WGA.

mti/para