"Ne oltassa be magát, és dobja el a szájmaszkot!" - az orvosok között is vannak, akik álhíreket terjesztenek, és nehéz ellenük fellépni

Egy betegnek fel kellett íratnia egy gyógyszert, ezért az orvosához fordult. De a doki meglepte őt egy váratlan figyelmeztetéssel, ami arról szólt, hogy ne oltassa be magát a koronavírus elleni szerrel - írja az Aktuality hírportál.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Amikor a páciens megkérdezte tőle, hogy ezt miért mondja, a szakember azt válaszolta, hogy a vakcinákat a még meg nem született csecsemőkön tesztelték, ezért azok nem megbízhatóak, és hogy az allergiások általában nagyon rosszul reagálnak a vakcinára. Arra a kérdésre, hogy ezt az egészségi állapota miatt véli így, azt felelte, hogy egyszerűen nem ajánlja és kész - írta le a párbeszéf lényegét a fiatal páciens, aki meg akarta őrizni a névtelenségét. Az orvos tanácsa ellenére a hölgy mégis beoltatta magát, és az nem okozott neki semmilyen problémát.

A legtöbb szlovák orvos támogatja a Covid-19 elleni védőoltást. Ezt támasztja alá az egészségügyi minisztérium tavaly végzett felmérése is. A megkérdezett orvosok több mint 70 százaléka azt mondta, hogy készek magukat beoltatni hitelesített és megfelelően tesztelt vakcinával. De az imént említett, vakcinaellenes orvos nincs teljesen egyedül a fura nézetével.

Peter Lipták például az egyik ismertebb orvos, aki a témával kapcsolatban dezinformációt terjeszt. A járvány idején megkérdőjelezte a fertőzöttek számát, a szájmaszkok eldobására szólított fel, és megemlítette a külföldi sötét erők ármánykodását is.

A Facebookon hirdetett igéit a rendőrség is kénytelen volt cáfolni. Később a doktor azt is kijelentette, hogy az oltás 75 -ször halálosabb, mint a vírus delta változata, és azt javasolta, hogy sok beteget ne is oltsanak be.

Június elején az egyik zsolnai szemész arról tájékoztatta a vakcinázott pácienseket, hogy nem fogja őket kezelni. Aztán itt van még egy bizonyos Ján Lakota, a tudományos akadémia (SAV) Biomedicína központjából, aki azt állítja, hogy a covid elleni védőoltások hatástalanok, de a felettese rögötn elhatárolta magát ettől a véleménytől. A felsorolt példák ellenére az orvosi kamara azt állítja, hogy még nem foglalkozott egyetlen benyújtott olyan panasszal sem, amelyik azt kifogásolta volna, hogy egy orvos az oltással kapcsolatoban téves információkat terjeszt. És olyan törvényeink sincsenek, amelyek az ilyen híreszteléseket szankcionálnának.

A világjárvány már javában pusztított, amikor az akkori amerikai elnök, Donald Trump arról fecsegett, hogy a fertőtlenítés gyógyíthatja a koronavírust. Aki ezt kipróbálta, sok esetben megmérgezte magát, sőt, ez a kísérletezés halállal is végzödött. Trump sajtótájékoztatójának következménye az egyik legismertebb példája annak, hogy mennyire veszélyes lehet a torz információk terjesztése.

Ebben nincs semmi újdonság - egyszerűen

az információnak olyan ereje van, hogy az ölhet vagy károsíthatja az egészséget. De mi van, ha olyan emberek terjesztik az ilyen dolgokat, akiknek éppenhogy óvniuk kellene az egészségünket?

"Szakmája gyakorlása során az orvosnak több szabályt kell betartania, különösen az egészségügyi dolgozó etikai kódexét" - magyarázza Tomáš Strémy, a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karának egyetemi tanára. Ez a kódex kötelezi például az egészségügyi szakembereket arra, hogy munkájukat az orvostudomány megállapításainak megfelelően végezzék. Etikai szempontból az orvos köteles a beteg számára ismertetni a legújabb tudományos és kutatási eredményeket. Ez az úgynevezett bizonyítékokon alapuló orvoslás (angolul: evidence-based medicine). Ha egyetértünk abban, hogy a félretájékoztatás olyan információ, ami ellentétes a létező orvosi ismeretekkel, akkor az orvos megsérti ezt az elvet " - teszi hozzá a Comenius Egyetem Orvosi Karának egyik szakértője.

"Ezen normák megsértése önmagában viszont nem minősül bűncselekménynek" - nyilatkozta a hírportálnak az etikai kódexről az egyik ügyvéd. Az orvosok esetében azonban a helyzettel az orvosi kamara foglalkozhat, és az esetleges szankciók eltérőek lehetnek - ami a figyelmeztetéstől egészen a kamarából való kizárásig terjedhet.

Azonban csak extrém esetekben fenyeget az orvosi kamrából való kiutasítás veszélye. Ez olyankor fordulhat elő, ha bebizonyosodik a rémhírterjesztés gyanúja, vagy ha az orvos tevékenysége a fertőzés további terjedését idézi elő, esetleg ha mondjuk az oltás kötelező lenne, és ennek ellenére a szakember nyilvánosan felszólítaná a lakosságot, hogy utasítsa el a vakcinázást.

A Lekárnici za život nevezetű egyesület is csatlakozott az oltások ellen küzdő egészségügyi szakemberek sorához. 2020 végén ez a polgári szövetség, amelyik nagy mértékben támaszkodott a katolikus egyházra, ellenzte a koronavírus elleni oltásokat. Ez annak ellenére volt így, hogy az egyház régóta támogatja az oltást, Ferenc pápa és XVI. Benedek pápa is be vannak oltva, ráadásul a Vatikán az egyetlen európai ország, ahol kivétel nélkül mindenkinek kötelező az oltás.

Az egészségügyi minisztérium az Aktualitynek úgy nyilatkozott az orvosi félretájékoztatás témakörében, hogy az egészségügyi témákat érintő esetleges összeesküvés - elméletekkel kapcsolatban annyi a tennivalójuk, hogy azokat szakértői érvekkel vagy tudományos tényekkel cáfolják. A szaktárca ebben a kérdésben együttműködik a rendőrséggel is, de a minisztériumnak nincs joga beavatkozni, ha valaki él a vélemény- és szólásszabadsággal, még akkor sem, ha érintett egy egészségügyi dolgozó is.

(Aktuality)