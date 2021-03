Ne tervezzünk semmit, ez a húsvét olyan lesz, mint a 2020-as

Eduard Heger (OĽaNO) ideiglenesen kinevezett egészségügyi miniszter a húsvéttal kapcsolatban azt mondta, muszáj betartani az óvintézkedéseket, és még egy ideig ki kell tartani.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

„Ne tervezze senki, hogy ez a húsvét olyan lesz, mint a 2019-es” - jegyezte meg, hozzátéve, a helyzet lehetővé tette, hogy ne kelljen tovább szigorítani, de enyhíteni nem lehet az előírásokon.

A kormányfő és a járványügyi szakértők megbeszélésén javasolt feladatokkal kapcsolatban azt mondta, dolgoznak a megvalósításukon.

Heger kedd esti sajtótájékoztatóján beszélt arról is, hogy továbbra is szükség van a veszélyhelyzet meghosszabbítására, illetve közölte az egyes járások Covid-automata szerinti új besorolását, ami a jövő héttől lép érvénybe. Szlovákia déli felében alig marad fekete járás, Dunaszerdahely, Galánta és Vágsellye is bordóra vált. Hogy ez mit jelent arról ITT írtunk.

(TASR/parameter)