"Ne várjanak a kormányra, mondjanak le minden ünnepséget, lagzit!" - üzente Matovič

Matovič arra kér minden nyílt szellemiségű embert, hogy próbálja meggyőzni a hozzá közel állókat, mennyire fontos a lehető legszigorúbb intézkedéseket bevezetniük a családjuk és barátaik körében, és ez ügyben ne várjanak "felsőbb utasításra".

"Mondjanak le bármilyen ünnepséget, családit, cégest, lakodalmat... és igen, a családi és baráti látogatásokat is. Hordjanak bent mindenhol szájmaszkot, még az ismerőseik, kollégáik körében is! Bátran hordják azt a szabadban is, ha nem a családjuk körében vannak! Ne járjanak el akármilyen kulturális vagy sporteseményre, még ha annyira vágynak is rá!" - szögezte le.