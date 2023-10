Halottak napján ne csak az elhunytak emléke előtt tisztelegjünk, hanem a természetnek is adjuk meg a tiszteletet. Az emberek ilyenkor több tonnányi műanyag díszt visznek ki a temetőkbe, ahol általában nincs szelektív hulladékgyűjtés – mondta a TASR hírügynökségnek Eva Sládková, a Živica Környezetvédelmi és Etikai Oktatási Központ (CEEV) munkatársa.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

A CEEV a Zöld Iskola és a Gyász (Funebre) programtól azt reméli, hogy minél kevesebb műanyag koszorú és művirág kerül a sírokra. „Az elhunyt hozzátartozóink iránt érzett szeretetünket és tiszteletünket nagyon sokféleképpen kifejezhetjük, és igazán nincs hozzá szükség műanyag koszorúkra és virágokra. Azokat egyébként nem is lehet újrahasznosítani.

Idén próbáljuk meg a természet iránti tiszteletünket is kifejezni halottak napján” – mondta Zuzana Gallayová, a Zöld iskola program menedzsere. Hozzátette, a programba bekapcsolódott iskolákban valóban "azt teszik, amit tanítanak”, például lebomló anyagokból készítenek koszorúkat a diákokkal. „Gyakran a szülőket is ösztönzik ezzel, mert megmutatják, hogy így is lehet” – mondta Monika Suchánska, a Gyász projekt egyik vezetője. Tavaly 70 iskola csatlakozott a felhíváshoz, remélik, idén emelkedik a számuk.

TASR