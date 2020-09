Négy év pepecselés után lehet, hogy végre találtak egy bírót, aki Szlovákiát képviselheti az EU-s porondon

Martina Jánošíkovát jelöli Szlovákia az Európai Unió Törvényszékének bírói posztjára. A Szlovák Bírói Tanács a hétfői ülésén egyöntetűen jóváhagyta Jánošíková jelölését, aki egyedüliként pályázott. A bírói posztot Szlovákiának már 2016 szeptemberében be kellett volna töltenie. Jánošíková tehát a már négy éve tartó megbízatási időszakot töltené ki, 2022-ig.

Illusztráció (wikipédia)

Jánošíková bízik benne, hogy megfelel majd a követelményeknek, és jó bíróként képviselheti majd Szlovákiát. „A szóban forgó bíró természetesen nem csak a Szlovák Köztársaságot képviseli. Függetlennek kell lennie, mindenesetre úgy nevezik ki őt, mint az SZK képviselőjét, ezért nem szeretnék szégyent hozni az országra” – jelentette ki a tanács döntésére reagálva.

Ján Mazák, a Bírói Tanács elnöke megjegyezte, nem biztos, hogy értékelheti Jánošíkovát, hiszen a közeli munkatársáról van szó. „Meggyőződésem, hogy egyedi jelöltről van szó, aki minden követelménynek megfelel” – mondta végül. Hozzátette: Jánošíkovával az EU Bíróságán, főtanácsnokként is együtt dolgozott, ahol a jogásznő általános megbecsülésnek örvendett. Mazák bízik benne, hogy ezúttal is sikerrel fog járni. Megjegyezte, hogy Szlovákiát nemzetközi szégyen érte, hiszen már négy szlovák bírójelöltet is visszautasítottak.

Martina Jánošíková jelenleg a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Jogi Kara Nemzetközi és Európai Jogi Intézetének igazgatója. Emellett 2019-től a Szlovák Alkotmánybíróság külső tanácsadójaként is dolgozik. Tavaly sikertelenül pályázott az alkotmánybírói posztra.

A Tanács előtt tartott előadásában az európai jog terén szerzett tapasztalatait emelte ki. Korábban az EU Bíróságán tevékenykedett a főtanácsnok mellett, jogi tanácsadóként. Elmondása szerint aktív francia nyelvtudással rendelkezik. Kilátásba helyezte, hogy ha elnyeri a posztot, ismét jelöltetni fogja magát.

Mária Kolíková igazságügy-miniszter jelölte a posztra. A bírói tisztséget Szlovákiának már 2016 szeptemberében be kellett volna töltenie. A korábbi jelöltek Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka és Ivan Rumana voltak.

TASR