"Négy éve szorongatom a tökeit, jó lenne nekünk belügyminiszternek!"

Alena Zsuzsová, akit pillanatnyilag azzal vádolnak, hogy Andruskó Zoltán segítségével felhajtotta a kivégzőosztagot Ján Kuciak meggyilkolásához, hosszú időn keresztül írogatott a parlament jelenlegi alelnökével, Martin Glváčcsal, aki még fotót is küldött neki magáról a parlamentből. Zsuzsovának lényegében ez volt a feladata, hogy kompromittáló helyzetbe hozzon magas beosztású személyeket, akiket aztán Kočner zsarolhat. Glváč pedig az egyik legnagyobb büszkesége - írja a SME.

Zsuzsová ajánlotta Kočnernek, hogy csináljanak belügyminiszter Glváčból. "Számunkra tökéletes lenne, mivel védenie kellene minket akkor is, ha nem akar" - írta Zsuzsová, akinek Glváč olyan üzeneteket írt hosszú időn keresztül, amivel könnyen diszkreditálható.

Zsuzsová és Kočner közvetlenül a Kuciak-gyilkosságot követően beszélte ki Glváčot, amikor épp széthullott a Fico-kormány. Kočnerék is azt latolgatták, ki lehetne megfelelő személy a távozó Robert Kaliňák helyére, és ekkor került szóba Glváč, akit 196 cm-s magasságánál fogva rendszerint "hosszúnak" is becéztek, de Zsuzsová például ostobaként is fogalmazott róla.

Mikor Zsuzsová felhozta őt, Kočner azt válaszolta, hogy Glváč egy "intrikus"

"Csakhogy én szó szerint szorongatom a tökeit. Már vagy négy éve. Ebből ki nem mászna... Elég lenne egyetlen éjszaka egy hotelben és egy videócska, hogy mindent megtegyen, amire kérjük" - húzta alá.

Kočner erre ismét azt mondja, hogy "hosszú" már fennakadt a szűrőn, de hogy megpróbálja átnyomni egy emberét. Konkrét nevet nem közölt.

"Akkor remélem, hogy ez kijön és odakerül az embered, de ha mégsem, akkor rakják oda ezt az ostobát. Én tudom, mit húzhatok elő róla bármikor" - válaszolta Zsuzsová.

Azt, hogy Kočner belügyminisztert akart csinálni Glváčból, Andruskó Zoltán is említette a Kuciak-gyilkosságot érintő vallomásában. Zsuzsová pedig a vallomásában azt állította, hogy többször is találkozott Glváčcsal, aki viszont ezt tagadja, illetve azt mondja, hogy ha találkozott is vele, akkor nem tudta, kiről van szó, mivel álnéven kommunikált vele.

Glváč viszont nem ezért van nagy bajban, és nem elsősorban ezért várják tőle, hogy lemond parlamenti alelnöki funkciójáról, hanem azért, amiről és ahogyan Kočnerrel kommunikált közvetlenül.

A Markízát érintő váltóhamisítási perben, melynek egyik vádlottja Marian Kočner, a bíró hitelt érdemlő bizonyítékként fogadta el a Threema-beli kommunikációt, Glváč azonban a mai napig nem tudott egy épkézláb állásfoglalást közölni a tartalmával kapcsolatban, és mindenszentek előtt is csak annyit közölt, hogy nem szeretné traumatizálni a társadalmat az ünnep előtt, ezért azutánra ígérte, hogy közli, távozik-e posztjáról.

(SME)