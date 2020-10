Négy követelést fogalmaztak meg a kormánynak a szlovákiai termálfürdők

A dunaszerdahelyi termálfürdő igazgatója, Somogyi Gábor által vezetett Szlovákiai Aquaparkok, Fürdők és Uszodák Szövetsége elküldte követeléseit az illetékeseknek.

A dunaszerdahelyi termálfürdő (Illusztráció - Archív felvétel)

A fürdőknek tavasszal március 13-tól június 3-ig zárva kellett maradniuk, október 15-től pedig ismét, egyelőre ismeretlen ideig nem látogathatók.

Idén június elején Somogyi Gábor kezdeményezésére alakult meg a fürdőszövetség, mely későbbi tagjainak első, még májusban megtartott találkozójára már 15 szlovákiai intézmény képviselője látogatott el, majd megalkottak egy 100 pontból álló javaslatcsomagot a fürdők júniusi biztonságos újranyitásával kapcsolatban, egy 13 pontos követelést a versenyképesség megőrzése érdekében, illetve egy támogatási sablon javaslatát. A szövetség tagjainak száma később 25 fölé emelkedett és tagjai közé tartozik csaknem az összes nagyobb szlovákiai fürdő és aquapark.

Augusztus közepén „Ne rontsuk el!” címmel üzentek a kormánynak és a nyilvánosságnak annak kapcsán, hogy talán a nyári hónapokban a szlovákiai turistaközpontokban nyaraló tömegekről készült fotók azt a benyomást keltették, hogy az idegenforgalmi egységeknek sikerült ellensúlyozniuk a tavaszi hónapokban elszenvedett veszteségeket, ám nem ez a helyzet. Emlékeztettek arra, hogy míg a környező országok különböző intézkedésekkel próbálták segíteni az idegenforgalom újbóli talpra állítását, addig Szlovákiában a javaslataik nem találtak hallgató fülekre. Megemlítették, hogy például Lengyelországban minden 18 év alatti gyermek után 500 zlotyi értékű utalványt kaptak a családok, melyet turisztikai akciókra, szállásra költhetnek el, Ausztria egyszer felhasználható, 40 euró értékű éttermi utalványt nyújtott a családoknak, Csehország 15%-ról 10%-ra csökkentette a szállásdíjak, kulturális és sportrendezvények, sportlétesítmények és szaunák belépődíjainak áfáját, Magyarország pedig 105 milliárd forintot különített el a rekreációs fürdők támogatására.

A szlovákiai fürdők bevételei a tavaszi hónapokban lényegében nullára csökkentek, de a nyári hónapokban sem álltak vissza teljesen, sőt! A főszezonban mintegy 30-35%-kal kevesebb volt a látogatószám, és hozzávetőlegesen 35-40%-kal alacsonyabb volt a forgalmuk az előző év azonos időszakához mérten.

A párkányi fürdő

A fürdőszövetség most a kormány által elfogadott állami elsősegélyprogramra reagál. A szövetség második alelnöke, Ľudovít Lebó, az érsekújvári Tatárik Emil Strand igazgatója emlékeztetett arra, hogy a nyári újranyitásra megszabott feltételeket alázattal betartották, noha elégtelennek vélik a kormány tavaszi reakcióját és az idegenforgalom támogatását.

Már korábban is megjegyezték, hogy a korlátozások augusztusban történt belengetése foglalásaik számának csökkenését eredményezte, az október 15-i, meghatározatlan időre történő bezárás pedig az őszi és akár téli hónapjaikat is tönkreteheti. Peter Kolenčík, a szövetség első alelnöke, a bešeňovái Vízipark igazgatója ezt kiegészítette azzal, hogy fürdőknél a leállás hónapjai is komoly költségekkel járnak, ugyanis komplexumaikat szükséges karbantartani, azok állapotával törődni. „Elveszítjük a szaunaszezon kezdetét, az őszi szünetet, az ünnepeket és szeretnénk megkérdezni az illetékesektől, hogy mi lesz a karácsonnyal, a téli szezonnal és a szilveszteri üdülésekkel, melyek a sítúrákhoz és akvaparkokhoz kötődnek?” – tette fel a kérdést.

Somogyi Gábor a kormány elsősegélyprogramjára úgy reagált, hogy

pozitívan értékelik a munkahelyek megtartását célzó hozzájárulásokat, és azt is, hogy hét hónap elteltével végre megalkotott a kormány egy sablont a hazai idegenforgalom megsegítésére is, ugyanakkor inkább gesztusértékűnek, mint valós segítségnek tartják, hogy 4-10%-os támogatást ajánlottak fel a 40-100%-os forgalomnövekedés ellensúlyozására.

Somogyi Gábor

„Az intézkedések jelentősen korlátozták a működésünket, kapacitásunkat, ezzel egyidejűleg megnövelték a személyzettel és a higiéniával kapcsolatos költségeinket. Hogy a zavaros előírásokról már ne is beszéljünk, amelyek a látogatóink bizonytalanságát és félelmét váltották ki. Szeretnénk, ha az állami hozzájárulás minimálisan 30%-ot tenne ki abban az esetben, ha a forgalomcsökkenés elérte a 80%-ot. Szükséges figyelembe venni, hogy a Közegészségügyi Hivatal rendelkezése szerint március 13-tól június 3-ig teljesen be voltunk zárva, míg október 15-től ismét, meghatározatlan ideig” – jegyezte meg Somogyi Gábor.

A szövetség tagjai úgy vélik, hogy az állami elsősegélyprogram ideiglenes és biztosan nem lesz elegendő az idegenforgalom újraélesztésére Szlovákiában.

A Mentsük meg a fürdőket! Elnevezésű kezdeményezés keretében négy követelést fogalmaztak meg, melyek a következők: 1. Az összes idegenforgalmi, beleértve az éttermi szolgáltatás áfájának 10%-ra történő csökkentése a környező országok mintájára! 2. Turisztikai és sportlétesítmények (aquaparkok, fürdők, wellness- és síközpontok, masszázs- és fitneszközpontok, stb.) látogatására szolgáló utalványok bevezetése 3. Támogatási sablonok EU-s részvétellel az idegenforgalmi központok felújítására és vonzóbbá tételére 4. A forgalom 30%-áig terjedő kártérítés a forgalomkiesésért azon hónapokért, melyekben kötelezően zárva kellett tartani

(SzT)