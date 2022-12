Négy nap alatt már a második oroszországi bevásárlóközpontban ütött ki tűz

A tűzoltóknak végúl sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen. A hatóságok szerint a a tüzet egy rövidzárlat okozta.

A Moszkva melletti tűz négy napon belül a második. Pénteken tűz pusztított egy OBI üzletben, amely egy bevásárlóközpont része volt az orosz fővárostól északnyugatra fekvő Khimkiben. Egy ember vesztette az életét. A hatóságok szerint a biztonsági előírások betartása nélküli hegesztés okozta a tüzet.



VIDEÓ:

Stroypark shopping center is on fire in Balashikha.



An ambulance and fire services are on the scene.



Balashikha is a city in Moscow Oblast, Russia, located on the Pekhorka River 1 kilometer east of the Moscow Ring Road. pic.twitter.com/LUBhnX5eQj