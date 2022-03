Négy várost is bekeríthettek az oroszok a brit hírszerzés szerint

Az elmúlt 24 órában a korábbiakhoz képest alábbhagyott az orosz tüzérség aktivitása.

Az ukrán erők továbbra is erőn felül teljesítve védik Harkiv, Csernyihiv és Mariupol városát, Szumiból pedig városi harcokat jelentettek. A brit hírszerzés szerint több, mint valószínű, hogy a négy várost bekerítették az orosz haderők – azóta Mariupol (és Volnovaha) esetében jelezték az oroszok, időszakos tűzszünetet tartanak, amíg a civil lakosság elhagyja a várost.

Délen az orosz erők feltehetőleg közelebb kerültek Mikolajiv városához, de lehet, hogy pár egység megkerüli azt, hogy gyorsabban Odesszába érjenek.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 March 2022



