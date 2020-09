Negyedmillió dollárral támogatja a Metallica az erdőtüzek áldozatait

A pénzt öt szervezet kapja, melyek az érintetteket támogatják a lángoktól sújtott nyugati-parti területeken. A kaliforniai rockzenészek Twitter-oldalukon számoltak be az adományról, mely három kaliforniai székhelyű, valamint egy Oregon és egy Washington állami szervezethez kerül.

Communities across the west coast of our country are suffering. The @AWMHFoundation is donating $250,000 to assist in wildfire relief efforts. To learn more, visit https://t.co/vBaDmRgyz4. #AWMH #MetallicaGivesBack https://t.co/4QCScSN2DN