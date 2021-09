Negyven év után új albumot készített az ABBA 

Negyven év után új stúdióalbumot készített az ABBA, az ABBA Voyage című, tíz dalt tartalmazó album novemberben jelenik meg - még az előtt, hogy elindítanak egy koncertsorozatot, amelyen avatárok fogják előadni legnépszerűbb dalaikat - jelentette be az együttes online sajtótájékoztatón.

A világszerte népszerű svéd együttes, amely 1982-ben oszlott fel, közölte, hogy a koncertre készülve tértek vissza a lemezstúdióba.

"Először csak két dalra, aztán azt mondtuk, lehetséges, hogy még néhányat csinálnunk kellene" - mondta Benny Andersson.

Végül 10 számot rögzítettek, ezek közül kettőt csütörtökön bemutattak a sajtótájékoztatón.

Az I Still Have Faith In You egy szeretetteljes zongorára írt ballada, amely az együttes négy tagja közötti kapcsolatot mutatja be.

A második dal, a Don't Shut Me Down egy mini melodráma az olyan ABBA-klasszikus hangulatában, mint a The Day Before You Came, amely arról szól, hogy egy nő visszatér partneréhez több évvel az után, hogy faképnél hagyta őt.

Mindkét dal rajta van a november 5-én megjelenő albumon.

Az új dalokat az együttes virtuális koncertsorozatán is fogják játszani, amelynek szintén ABBA Voyage a címe, és amely jövő május 27-én kezdődik egy speciális londoni arénában. A hét hat napján az ABBA tagjainak digitális verziói adják elő egy tíztagú elő zenekar kíséretében az együttes legsikeresebb számait.

What do you think of the new look everyone?



@ABBA are back with #ABBAVoyage, a brand-new album and revolutionary concert



For the concert, the band have been digitised using state-of-the-art motion capture technology, designed by @ILMVFX! https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/PRV2Ww1qqC — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021

MTI