Néhány éven belül hozzászokhatunk a 3 eurós benzinárhoz?

Néhány éven belül hozzászokhatunk ahhoz, hogy a benzin vagy a gázolaj ára a 3 eurós határ körül mozog majd.

Az Európai Unió ugyanis jóváhagyta a közlekedési emissziós illetékeket - írja a Tvnoviny.sk.

Az EU az emissziós kvótarendszerbe csatolná be azt a széndioxidot is, amit a gépjárművek bocsátanak ki. Egy tonna széndioxid ára ugyan még nincs meghatározva, az Heute c. osztrák napilap szerint viszont 200 és 300 euró között mozoghat.

Václav Lipavský szakújságíró szerint a gépjárművezetők felkészülhetnek arra, hogy 5-10 éven belül az üzemanyagárak jelentősen megemelkedhetnek, mivel az emisszió árát nekik kell majd kifizetniük.

Ennek a célja az volna, hogy a polgárokat meggyőzze, álljanak át az elektromos autók használatára. Ez viszont ne olyan egyszerű, ugyanis ezek legkevesebb 20 ezer euróba kerülnek, ami viszont nem a nagyobb, családi autók ellenértékét jelenti.

Szakemberek szerint viszont ez Szlovákiában ellenállást válthat ki az emberekből, mivel az autóhasználat luxussá válhat, amit nem engedhet meg mindenki magának.

Juraj Smrečan, a Központi Autóklub vezetője szerint a benzinárak drágulása megnövelné az áruk árát is, ráadásul az autót sokan nap mint nap használják a munkába vagy orvoshoz járáshoz, ami kellemetlenségeket szülne. Úgy véli, az üzemanyagárak ugrásszerű megnövekedése a pokolba vezető út.

Az EU azt vallja, hogy az emissziókon keresztül beszedett pénzt a szociális alapokon keresztül visszaszolgáltatná az embereknek. Ez több tízmilliárd eurós pénzcsomagot jelent, amellyel a legszegényebb európai rszágok veszteségeit próbálhatnák ellensúlyozni. Lipavský viszont nincs meggyőződve arról, hogy ez a pénz valóban a járművezetőkhöz kerülne, mivel az EU célja ezzel az intézkedéssel az autók mennyiségének csökkentése lehet az utakon.

(Tvnoviny.sk)