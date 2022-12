Néhányuknak nagyobb a fizetése, mint a kormányfőnek – mutatjuk, mennyit keresnek Szlovákia legnagyobb városainak polgármesterei

Egyes szlovákiai polgármesterek szép kis fizetést tehetnek zsebre az aktuális választási időszakban, sőt néhányan olyan összeggel büszkélkedhetnek, amilyennel még a miniszterek vagy a kormányfő sem – írja a zoznam.sk.

Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere (Fotó: TASR)

Van, ahol alap polgármesteri fizetést kapnak a városvezetők, van viszont, ahol a képviselői testület néhány ezres emelést hagyott jóvá. Sokan azt gondolhatják, hogy Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere teheti zsebre a legtöbb pénzt a polgármesterek közül, de ez nem így van. Vallo nem egész 6700 eurós fizetést kapott októberben. Dagmar Schmucková, a pozsonyi önkormányzat szóvivője szerint Vallo fizetése maradt ugyanannyi, mint az előző választási időszakban.

Enyhén javított pénzügyi helyzetén Peter Fiabáne, Zsolna polgármestere. Ő viszont pozsonyi kollégájával ellentétben az előző választási időszakban csak alapfizetést kapott, ami 2021-ben 4011, idén pedig 4287 euró volt.

Hasonló a helyzet Marek Hattasnál, Nyitra polgármesterénél. Mivel ő parlamenti képviselő is, a törvényből kifolyólag a polgármesteri posztért csak minimálbért szedhet. Első választási időszaka végén 646 eurót kapott a város vezetéséért, és most is csak a minimális összeget kaphatja. Hattas havi fizetése így 4286,94 euró.

Ján Nosko, Besztercebánya polgármestere a legjobban kereső polgármesterek közé tartozik. Tavaly havai bruttó 6860 fizetést kapott, és ez most sem lesz másként.

Richard Rybníčeknek, Trencsén polgármesterének a képviselői testület jóváhagyta a fizetésének 60 százalékos emelését. Erika Ságová, a város szóvivője szerint az előző választási időszakban bruttó 6860 euró volt a fizetése, az új képviselői testület pedig ugyanezt hagyta jóvá – tehát a minimális fizetés + a 60%-os emelés.

Ezt megelőzően Andrea Turčanová volt Eperjes polgármestere, aki 5831 eurós fizetést kapott (4287 euró + 36%-os emelés). A jelenlegi polgármester, František Oľha valamivel többet tehet majd zsebre (4287 euró + 40%-os emelés, ami 6002 eurónak felel meg).

Kassa újból megválasztott polgármestere, Jaroslav Polaček idén is annyit keresett, mint tavaly, tehát havi bruttó 6748 eurót.



(zoznam.sk)