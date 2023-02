Nehéz elhinni, de idén akár 10 százalékos béremelkedésnek is örülhetünk

A hazai bankok prognózisa szerint idén 10%-nál is nagyobb mértékben nőhetnek a fizetések Szlovákiában. 2023-ban a közszférában rögtön kétszer is emelkednek a bérek – január 1-én 7, szeptember 1-én pedig 10%-kal. De vajon honnan veszik a meggyőződést a közgazdászok, hogy a béremelkedés két számjegyű lehet?

Illusztráció (Fotó: TASR)

Elsősorban az infláció tehet róla – írja a HN. A gyors áremelkedés a gazdaságban azt okozta, hogy az erős nominális emelkedés ellenére 2022-ben csökkentek a reálbérek. A bérek reális csökkenése viszont nem fenntartható hosszú távon egy pozitív növekedéssel és alacsony munkanélküliséggel rendelkező gazdaságban. A reálbéreknek növekedniük kellene egy ilyen gazdaságban, és mivel 2023-ban is nagyok az elvárások az inflációval szemben, a nominálbéreknek gyorsítaniuk kell a növekedést, hogy a reálbérek is növekedhessenek.

Másodsorban a kormány is felelős, mivel a köz- és államigazgatás jelentős munkáltató a szlovák gazdaságban, ezért ugyanolyan bérnyomás nehezedik rá, mint a magánszektorra. 2023-ban kétszer is emelkednek a bérek a közszférában: január 1-én 7, szeptember 1-én pedig 10%-kal. A tanárok ráadásul 10, illetve 12%-os béremeléssel számolhatnak, az egészségügyi dolgozók pedig még ennél is nagyobbal. A köz- és államigazgatásban dolgozók a teljes foglalkoztatottság kevesebb mint negyedét teszik ki. Ha a magánszektor nem is emelné a béreket, a gazdaságban 4-5%-kal kellene emelkedniük a béreknek csak a kormány emelésének hatására.

Harmadrészt maga a magánszektor is tehet róla. Az energiaárak rendkívüli hatása és egyes iparágakra gyakorolt negatív hatása ellenére a szlovák vállalatok jól teljesítettek 2022-ben a makroadatok szerint. Tavaly a jogi személyek letétei két számjegyű ütemben nőttek. A pénzügyminisztérium adatai szerint a társasági adó évközi viszonylatban mintegy harmadával nőtt, ami nem valósulhatott volna meg a nyereség növekedése nélkül. Noha ez nem vonatkozik minden cégre, a magánszektornak van pénze, és van mit megosztania az alkalmazottaival.

Bár a két számjegyű bérnövekedés megdöbbentőnek tűnhet, az infláció, az alacsony munkanélküliség, valamint a köz- és államigazgatás, illetve a vállalatok magasabb jövedelmezősége azt mutatja, hogy a bérek emelkedni fognak.



(hnonline.sk)