Nehéz és bizonytalan tél elé nézünk, ugyanis még mindig nem tudjuk, mennyit fizetünk majd az energiáért

Nem túl derűsek a jövőbeni kilátások az energiaárakat illetően, ugyanis a gazdaságügyi minisztérium szerint előfordulhat, hogy jövőre duplájára nő a villany ára a háztartások számára – írja a noviny.sk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az elkövetkező két évre árstopot vezethetnek be a háztartások számára az energiaárakat illetően. A kedvezőbb ár viszont feltételhez kötött. Ez a 2020-as fogyasztás 85 százalékára vonatkozik majd, a maradékra a jóval magasabb piaci árak lesznek érvényesek.

Ján Pišta energetikai elemző ezt egy példával szemlélteti: ha 40 eurós előleget fizetünk havonta, akkor ugyanez lesz érvényben jövőre is. Viszont ha elfogyasztjuk a maradék 15 százalékot is, illetve ha ezt nem sikerülne megspórolni, akkor a 40 euróból könnyen 45-50 euró lehet havonta. Tehát előfordulhat, hogy 50-100 euróval fizetünk többet egy évre.

Ha például 2020-ban csak főzésre használtuk a villanyt, most viszont már a fűtésre is ez vonatkozna, akkor drámai áremelkedésre számíthatunk. Pišta szerint ebben az esetben magas fogyasztásról beszélünk, ez pedig nemcsak 15, hanem 50-100 százalékkal is magasabb lehet, ezt pedig már a piaci árakkal kezelik.

Az elemző szerint az eltérő disztribúciós tarifák miatt nehéz megmondani, hogy a háztartások mennyit fizetnek majd. Az viszont bizonyos irányvonalat adhat, ha leellenőrizzük az utolsó számlákat, ahol fel van tüntetve az éves fogyasztás. „Például úgy is ellenőrizhetik, ha szilveszterkor megnézik a számlálót, majd minden hónapban megfigyelik, mennyi volt a fogyasztásuk” – tette hozzá az elemző.



