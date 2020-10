Nehéz hetek várnak Csehországra az egészségügyi miniszter szerint 

Csehországban gyorsan romlik a járványhelyzet és a koronavírus-fertőzöttek napi számának növekedése jelenleg a legmagasabbak közé tartozik a világban - jelentette ki Roman Prymula cseh egészségügyi miniszter.

Fotó: TASR/AP

A szaktárca a közszolgálati és kereskedelmi televíziókban közvetített beszédében azt mondta: a hozzáférhető adatokra alapozott modellek szerint a következő hetekben nőni fog a kórházban kezeltek, a súlyos esetek és az elhalálozások száma.

"Ez szinte biztos. Három valóban nagyon bonyolult és egyáltalán nem vidám hét vár ránk"

- szögezte le Roman Prymula. Egyúttal újfent felszólította a lakosságot, hogy mindenki következetesen tartsa be az óvintézkedéseket.

Csehországban kedden 8325 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok,

ami az eddigi második legmagasabb napi szám. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 69 ezret. A kórházakban 2500 személyt kezelnek, közülük 467 állapotát súlyosnak tartják az orvosok. A halottak száma eddig 1106, csak október elseje óta 436-an haltak meg koronavírus-fertőzéssel összefüggésben.

Szerdától kezdve november 2-ig országszerte bezártak az általános iskolák is, és a felsőtagozatos osztályok áttértek a távoktatásra. A középiskolákban és a felsőoktatásban ez már korábban megtörtént. November 3-ig bezártak a klubok, bárok és a vendéglők is, ez utóbbiak elvitelre főzhetnek ételt. Már a múlt héten betiltották a hivatásos sportklubok országos bajnokságait, s gyülekezni a köztereken is egyszerre legfeljebb hat embernek szabad. Nem működnek a mozik és a színházak sem, a zárt terekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a maszk viselése.

A hivatalos közlés szerint a korlátozó intézkedéseket akkor enyhítik, ha a járvány terjedési rátája 0,8-ra csökken. Jelenleg ez a mutató 1,5 körül van.

MTI