„Nehezen bírom nézni otthonról, ahogy a kormány teljesen rossz irányba viszi az országot” – Ódor Lajossal erősít a PS az EP-választásra

A korábbi kormányfővel, Ódor Lajossal erősít a Progresszív Szlovákia (Progresívne Slovensko - PS) az európai parlamenti választások előtt.

Michal Šimečka és Ódor Lajos (Fotó: Facebook)

A szakértői kormány miniszterelnöke lesz a PS listavezetője az idei európai parlamenti választáson - jelentette be a párt elnöke, Michal Šimečka a szerdai sajtótájékoztatón.

„Nem terveztem, hogy itt leszek ma, de elég nehezen bírom nézni otthonról, ahogy a kormány teljesen rossz irányba viszi az országot”

– jelentette ki a volt kormányfő, aki szakértőként indul a választáson, a PS-be egyelőre nem lép be, erről majd az EP-választás után dönt.

Ódor egyebek mellett azzal indokolta a döntését, hogy a külpolitikai iránytűnk nem működik: Brüsszelben csendben vagyunk, de itthon szövetségeseket támadunk.

„A helyzet komoly. Fennáll a veszélye, hogy Robert Fico kormánya orbáni vagy putyini irányba viszi el Szlovákiát. Ebben a helyzetben nem hagyhatjuk, hogy Robert Fico és pártja mindent megkapjon. Nem lehetnek az Európai Unióban is a szlovákiai polgárok hangjai” – szögezte le Šimečka.

Ódor szerint a kampány során lényeges lesz elmagyarázni az embereknek, hogy mennyire fontos Szlovákia számára az EU-tagság. „Kulcsfontosságúnak tartom az uniós döntéshozatali folyamatok működőképessé tételét, többet kell beszélnünk arról, hogyan kellene bővíteni az EU-t, hogyan adjunk teret az összes demokratikus erőnek, és hogyan tegyük ellenállóbbá az eurózónát” – sorolta.

„Nem csinálhatnak Szlovákiából orosz tartományt. Mit mondunk majd az unokáinknak, mit tettünk, amikor eltörölték a jogállamiságot?” – tette fel a kérdést Ódor, hozzátéve, amikor véget ért a miniszterelnöki megbízatása, korántsem gondolta volna, hogy a kormány elsősorban azzal fog foglalkozni, hogy a maffiózók túl szigorú büntetéseket kapnak.

A PS kapcsán Ódor kijelentette, szerinte egy olyan mozgalom, amely tisztességes módon dolgozik Szlovákia jövője érdekében.

Arra a kérdésre, hogy nem gondolkodott-e azon, hogy a köztársaságielnök-választáson is induljon, azt felelte, ott Szlovákia reprezentációjáról is szó van. „Vannak képzettebb jelöltek is, mint például Ivan Korčok. Nem lenne ott hozzáadott értékem” – jegyezte meg.

Šimečka elmondta, becsüli, hogy Ódor elfogadta a felkérést, és részt vállal az ország jövőjéért folytatott harcban. A PS többi jelöltjét hamarosan külön sajtótájékoztatón mutatják be. „Egyelőre annyit mondhatok, hogy előkelő helyen szerepelnek majd a párt jelenlegi EP-képviselői, Martin Hojsík és Michal Wiezik is” – tette hozzá Šimečka.

A PS a párt távlati politikai céljai között is számol Ódor Lajossal, a progresszív intézet igazgatótanácsának elnöke lesz, és részt vesz a párt programjának megalkotásában.



(TASR/parameter)