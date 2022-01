Nehezen jutna be a parlamentbe Boris Kollár pártja, cserébe a szavazóinak a többsége szélnek eresztené a parlamentet

Nincs új a nap alatt, bár egy hangyányit csökkent a támogatottsága, a Peter Pellegrini vezette Hlas továbbra is a legnépszerűbb párt. Összesen nyolc tömörülés jutna be a szlovák törvényhozásba, de a Szövetség nincs közöttük.

Facebook

Az AKO ügynökség a decemberi kutatása után sem ült a babérjain, és a januári mérése is kimutatta, hogy a Smerből másfél éve kifaroló Hlas 18 százaléknyi szavazattal vinné el a pálmát egy most tartandó parlamenti választásokon. Mögötte a gazdasági miniszter irányította SaS nyomul, amelyik tömörülés most 14,2 százalékot kapna. Minden bizonnyal kényelmetlenül is érzik magukat Richard Sulíkék, mert a tarkójukra Robert Ficóék lihegnek, csupán fél lépéssel lemaradva, 13,8 százalékkal. Őket Igor Matovič politikai klikkje, az OĽaNO követi, akiknek - szemben a két évvel ezelőtti 25 százalékukkal - most 9,3 százalékkal kell beérniük.

A Progresívne Slovensko a 2020-as választásokhoz képest megemberelte magát és már egymagában is 8,5 százalékot zsebelne be. aztán itt van még a Boris Kollár-féle Sme rodina, amelyiknek az utóbbi időben nem megy túl jól a sora. Hiába halásznak a zavarosban, és kacsingatnak az ellenzékiek által felkarolt témák irányába, ez csak 6,5 százalékot hoz a konyhára. Majdnem annyit, amennyit a Marian Kotleba félfasiszta pártjából kiszakadó republikások érnének el. Ez utóbbi szervezet 6,2 százalékon áll jelenleg. Utolsóként a parlamentbe a KDH esne be, nem többel, mint 6 százalékkal.

Kevesen csodálkozhatnak azon, hogy a mostani kormánykoalíció a legfrissebb felmérés alapján egy egyszerű többséget sem tudna összehozni a törvényhozásban.

Nem csupán amiatt, mert a Za ľudí 2,2 százalékkal zéró összegű mandátumhoz jutna, hanem azért is, mert az SaS 26 képviselője a 17 tagú OĽaNO-s brigáddal, valamint a Sme rodina éppen tucatnyi politikusával összesen 55 szavazatot tudnának bebiztosítani. Ami meg édeskevés a 150 tagú képviselőházban. Bár ha kiegészülnének a 15 helyet begyűjtő PS-el, továbbá a 11 mandátumhoz jutó kereszténydemokratákkal, akkor más lenne a helyzet. Azonban ezt a felállást nehéz elképzelni, hiszen a legtöbb képviselőt - pontosan 33-at - a Hlas könyvelné el, és ezért az államfőtől valószínűleg Pellegriniék kapnák meg a kormányalakítási felkérést.

Ami a magyar érdekeltségű pártokat illeti, a Szövetség 4 százalékon áll, ami a decemberi 3,7-hez képest némi javulást jelent, de arányaiiban legalább ennyit fejlődött a Magyar Fórum is, amelyik most 0,5 százalékot szerezne.

Politická strana % rozhodnutých voličov január 2022 95 % interval spoľahlivosti Január 2022 Počet mandátov % rozhodnutých voličov December 2021 HLAS-SD 18 15,0 - 21,0 33 19 SaS 14,2 11,5 - 16,9 26 13,9 SMER-SSD 13,8 11,1 - 16,5 25 13,7 OĽaNO -NOVA KÚ -ZMENA ZDOLA 9,3 7,1 - 11,5 17 9 Progresívne Slovensko 8,5 6,4 - 10,6 15 8,6 Sme rodina 6,5 4,6 - 8,4 12 6,5 Republika 6,2 4,3 - 8,1 11 5,9 KDH 6,0 4,2 - 7,8 11 6 Szövetség - ALIANCIA* 4,0 2,5 - 5,5 3,7 SNS 3,6 2,2 - 5,0 3,6 Kotlebovci - ĽS NS 2,9 1,6 - 4,2 3,4 Za ľudí 2,2 1,1-3,3 2,4 Dobrá voľba a Umiernení** 2,0 0,9-3,1 2,2 SPOLU - občianska demokracia 0,8 0,1-1,5 0,7 Socialisti.sk 0,5 0,0-1,0 0,4 Maďarské fórum 0,5 0,0-1,0 0,3

Az AKO azt is megmérte, hogy a választók mennyire vágynak az előrehozott választásokra. A legérdekesebb adat az, hogy a kormánypárti Sme rodinások mintegy 60 százalékának elege van ebből a mostani felállásból, és új voksolást szeretnének.

Szeretné, ha előrehozott választások lennének?

Határozottan egyetértek 35,2 Inkább egyetértek 17,0 Inkább nem értek egyet 17,3 határozottan nem értek egyet 27,3 Nem tudom 2,4 Nem óhajtok válaszolni 0,8

A választók 35 százaléka nem bolondul az elképzelésért, hogy a jelenlegi kormány kitöltse a 4 éves megbízatási ciklusát. A republikások 95 százaléka, a kotlebás szavazók 85 százaléka gondolja így, a Pellegrini vezette párt szimpatizánsainak a 83 százaléka, a Robert Fico vezette Smer rajongóinak pedig 81 százaléka véli ezt.

Ami a nemzetiségi megosztást illeti, az előrehozott választásokat inkább a szlovákok erőltetnék (54 százalék), mintsem a magyarok "erőszakolnák" ki (36 százalék). Az AKO még egy olyan összefüggést is megvillantott, hogy minél magasabb valakinek a végzettsége, annál kevésbé rajong az új választások elképzelése felé.

(s)