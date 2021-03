„Nekünk is nagyon nehéz lelkileg átélni mindezt” – a dunaszerdahelyi temetkezési vállalatokra is egyre nagyobb teher nehezedik

A súlyos járványhelyzet és a nagy számú halálesetek miatt a kórházak mellett egyre nagyobb teher nehezedik a temetkezési vállalatokra is, amelyek alkalmazottai sok esetben csakugyan a kimerülés szélén vannak. A Dunaszerdahelyen működő két temetkezési vállalatnál afelől érdeklődtünk, hogy jelenleg mennyi a várakozási idő a temetéseknél, milyen kapacitások állnak rendelkezésükre, illetve milyen körülmények közt dolgoznak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A dunaszerdahelyi DOMINE temetkezési vállalat társtulajdonosa, Katona Zoltán érdeklődésünkre elmondta, az aktuális helyzetben a temetéseknél egy héttől akár három hétig is elhúzódhat a várakozási idő, ez több tényezőtől is függ, jelenleg átlagosan 2 hét, de ez változhat. „A várakozási idő elsősorban attól függ, hogy az elhunytat patológiai vizsgálatra küldik-e, másrészt pedig gyakori, hogy a hozzátartozók a haláleset idején karanténban vannak, ezért a temetés is csak annak letelte után kivitelezhető. Emellett pedig sajnálatos módon nem egyszer megtörténik az is, hogy a családban időközben még egy elhalálozás történik. Abban az esetben, ha a hozzátartozók sajnos karanténban vannak, előre egyeztetünk egy számukra megfelelő időpontot, amely szükség esetén változhat” – magyarázta.

A DOMINE temetkezési vállalatra azáltal is nagyobb teher nehezedik a mostani időszakban, mert patológiai vizsgálatra, illetve onnan vissza is ők szállítják az elhunytakat az egész Dunaszerdahelyi járáson belül, ezért erre a célra külön éjjel-nappali szolgálat működik. „Ami a hűtőkapacitást illeti, kiépítettünk egy új hűtőházat és szükség esetén rendelkezésünkre áll még egy külső hűtőbox is. Jelenleg 40 elhunytnak tudunk helyet biztosítani. Csak remélni tudjuk, hogy ennél nagyobb kapacitásra már nem lesz szükség, és rendeződik az aktuális helyzet” – tette hozzá.

Katona Zoltántól megtudtuk, hogy a tavaly januári-februári időszakhoz képest közel háromszoros növekedés tapasztalható az elhunytak számában a Dunaszerdahelyi járáson belül.

„Van, hogy egy nap két elhalálozás történik, de akad olyan hétvége, hogy akár 10-nél is több. Ez nagyon hullámzó, és teljesen kiszámíthatatlan. Nagyon érződik már bennünk a kimerültség, de nem állhatunk le hisz az a dolgunk, hogy segítsük a hozzátartozókat ebben a kivételesen nehéz időszakban is.

Magasabb szintre emeltük a szükséges óvintézkedéseket, speciális védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket biztosítunk minden alkalmazottunk számára és heti rendszerességgel tesztelünk, minden éjjel automatizált ózongépekkel fertőtlenítjük az összes helységet és a gépjárműveket. 12 és 13 óra között bezárunk fertőtlenítés céljából, ezzel biztosítva a hozzátartozók és az alkalmazottak védelmét. Az alkalmazottaink nagy része már átesett a koronavíruson, rövidesen pedig az oltást is megkapják.”

Zoltán elismerte, számukra nagyon nehéz a mostani időszak, ugyanis nap mint nap számos megrázó esettel találkoznak.

„Rettentő gyorsan, váratlanul történnek az elhalálozások, és ez nagyon megviseli az embereket. Próbálunk mindenhez becsülettel és lelkiismeretesen hozzáállni, de nekünk is ugyanolyan nehéz lelkileg átélni mindezt. Sajnos volt rá példa, hogy a hét elején egy úr elvesztette az anyukáját és segítségünket kérte, hétvégén azonban ő is elhunyt. Ezért is kérek mindenkit arra, hogy vigyázzanak magukra és környezetükre” – zárta.

A városban működő másik temetkezési vállalatnál, a Glóriánál jelenleg egy-másfél hét a várakozási idő, ezt ugyancsak a hozzátartozók karanténba kerülése befolyásolja elsősorban – tudtuk meg Mészáros Henriettától.

„A várakozási idő alatt hűtőboxokban helyezzük el az elhunytakat, a kapacitásunk jelenleg elegendő, nagyjából húsz személyre. A járvány előtti időszakhoz viszonyítva többszörösére növekedett a halálesetek száma”

– nyilatkozta a tulajdonos, majd megjegyezte, nagy figyelmet fordítanak minden szükséges óvintézkedés betartására, nagy számban használnak speciális védőfelszereléseket, kesztyűt, fertőtlenítőket.

„Talán részben ennek is köszönhető, hogy a temetkezési vállalat egyetlen alkalmazottja sem fertőződött meg az elmúlt egy évben” – mondta, hozzátéve, az alkalmazottak mindannyian megkapták már a koronavírus elleni védőoltást. Mészáros Henrietta is kiemelte, bíznak benne, hogy minél előbb kikerülünk ebből a nehéz időszakból, a mostani helyzet ugyanis mindenki számára nagyon megrázó.



(fl)