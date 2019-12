"Nélkülem Pellegrini nem lenne miniszterelnök" - így Andrej Danko

Idei érdemei közt említi Danko a minimális nyugdíj 50 euróval való emelését, a sportalap létesítését, a tanári bérek emelését, a másik oldalon viszont szerint több mindent nem sikerült elérniük, aminek az egyik oka Bugár Béla. Már korábban is elmondta, hogy a nemzetiségi iskolaügy kapcsán az SNS által visszautasított törvénymódosítás miatt a Híd képviselői több javaslatot sem szavaztak meg az SNS-nek, ezek közt volt például egy új minisztérium létesítéséről szóló törvény is.

A koalíción belüli pillanatnyi viszonyokról azt mondta, hogy az olyan, mint a házasság, melynek résztvevői éppen válni készülnek, de kiskorú gyermekeik vannak, akikről gondoskodni kell, és ennek szellemében hagyták jóvá a jövő évi állami költségvetést. A kérdésre, hogy el tudja-a képzelni a kormányzást ugyanezekkel a pártokkal, Danko azt válaszolta, hogy ez csak találgatás, mert kormányt alakítani a választások eredménye alapján lehet.

Nehéznek nevezte a koalíciós tanács működését is, mivel szavai szerint az egyik oldalon ott volt Bugár, akinek a frakciója nem volt egységes, és mindig csak egy számot tudott mondani, hogy épp mennyi képviselője van, a másik oldalon pedig egy Smer, ahol mást mondott Robert Fico és mást mondott nem sokkal később Peter Pellegrini.

"El kell ismernem, hogy ezt a helyzetet igyekeztem az SNS törvényei érdekében kihasználni, hogy azok átmenjenek, és ez sikerült is. Hagytam, hadd veszekedjenek, közben pedig javaslatokat tettünk törvényekre, melyekről mind azt mondták, mehet" - húzta alá.

Ugyanakkor nem tudta, a Smerből kire hallgasson, miközben szerinte a miniszterelnöknek azt kell tennie, amit az őt jelölő párt elnöke mond.

"Én nem akartam megismételni Richard Sulík hibáját, és megbuktatni ezt a kormányt, hisz én is alakítottam. Ficoét is, Pellegriniét is. Nélkülem Pellegrini nem lenne miniszterelnök. Megkérdezheti Andrej Kiskát, ki győzködte leginkább, hogy nevezze őt ki. Robert Fico már nem beszélt vele, én harcoltam érte" - hangsúlyozta.