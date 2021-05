Nem akar külföldre igazolni a Tottenham sztárja

A Tottenham Hotspur sztárcsatára, Harry Kane kijelentette, hogy nem akar külföldre igazolni, nyilatkozata alapján pedig feltételezhető, hogy a bajnok Manchester City labdarúgócsapatában folytathatja a pályafutását.

A válogatott támadó jövőjéről sokat spekulál a sajtó, különösen az után, hogy állítólag közölte klubja vezetőségével: a nyáron távozni akar. Egy friss interjúban aztán úgy fogalmazott, hogy Kevin De Bruyne, a City középpályása az a játékos, akivel a legszívesebben játszana együtt. A Manchester a hírek szerint le is igazolná a 27 éves futballistát, a Spurs azonban nem akarja "csak úgy" elengedni, ráadásul még 2024-ig szól a szerződése.

"Amikor De Bruyne játékát nézem, azt gondolom, nagyon különleges labdarúgó. És ha őszinte akarok lenni, sok labdája a csatárok álma. Labdával és labda nélkül is nagyszerű játékos, jó a letámadásban, de az előkészítésben a legjobb" - fogalmazott Kane, aki eddig 165 gólt szerzett a Premier League-ben.

A rekordot 255 találattal Alan Shearer tartja, és Kane azt mondta Gary Neville-nek a The Overlap podcastben nyilatkozva, hogy maradni akar Angliában, és szeretné megdönteni ezt a csúcsot.

"Talán a sérülések akadályozhatnak ebben. És persze a külföldre igazolás is opció lehet majd valamikor, de a közeljövőben nem érdekel ez a lehetőség. Úgy érzem, látva Messit, Ronaldót és Ibrahimovicot, hogy van még hét-nyolc évem a legmagasabb szinten" - jelentette ki a futballista.

Kane akár több trófeát is gyűjthetett volna már a Tottenhammel, de mindannyiszor csalódnia kellett: kétszer harcban voltak a bajnoki címért, elvesztettek két ligakupa-döntőt, két FA Kupa-elődöntőt és a 2019-es Bajnokok Ligája-fináléban is alulmaradtak. Jelenleg pedig még az is elképzelhető, hogy a következő idényben nem indulhatnak az európai kupaküzdelmekben.

