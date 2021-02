„Nem állíthatunk minden sarokra egy rendőrt” – a belügyminiszter reagált az ellenőrzések lehetséges szigorítására

Roman Mikulec belügyminiszter is egyetért azzal, hogy az embereknek nagyobb figyelmet kellene fektetniük az intézkedések betartására, az ellenőrzésekkel kapcsolatban felmerülő szigorítások ötletével azonban nem ért egyet.

Ján Mikas tiszti főorvos kedden a járványügyi bizottság ülése előtt hasonlóan nyilatkozott az intézkedések kapcsán, mint hétfőn Igor Matovič kormányfő, aki arról beszélt, hogy már minden nyitva lehetne, de az emberek nem hajlandóak betartani a szabályokat. Ján Mikas úgy látja, hogy a jelenleg érvényes járványügyi intézkedések elég szigorúak. Szerinte a további szigorítás helyett inkább be kellene tartani a mostani intézkedéseket, illetve szigorúbban kellene ellenőrizni a betartásukat.

A belügyminiszter szerint további vitákat kell folytatni a javasolt intézkedésekről, illetve azok lehetséges szigorításáról, ugyanakkor elutasította, hogy az intézkedések betartásának mostani ellenőrzése nem elég.

„Nem állíthatunk minden sarokra egy rendőrt, alapvető dolog az intézkedések tiszteletben tartása” – emelte ki, és egyúttal ő is arra szólította fel az embereket, hogy tartsák be a most érvényben lévő intézkedéseket. Hozzátette, a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy az emberek ignorálják ezeket.



