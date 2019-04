Nem az értékelés, hanem az élmény a lényeg a cserkészek Bakancspróbáján

Több mint 100 cserkész bizonyította rátermettségét az egész napos, feladatokkal teletűzdelt túra során, a szervező helyi cserkészcsapat pedig a versenyen túl kiváló szórakoztató programokat kínált a résztvevőknek.

A rendezvény péntek este kezdődött teaházzal, társasjátékokkal és egy nem csak kérdésekből, hanem feladatokból is álló kvízzel, valamint ekkor sorsolták ki a versenycsapatok másnapi indulásának időpontjait is. A szombati nap folyamán a fiatalabb (Kölök) kategória versenyzői 15 kilométeres távot, az idősebb kategóriában (Suhanc) indulók pedig 17 kilométert tettek meg Kürt határában. Érintették a ciglédi kápolnát, amely közismert búcsúhelye a településnek (és egyben a kiépülőben lévő Mária-út zarándokút fontos állomása is), valamint a méltán híres kürti szőlőhegyet is bejárták.

A cserkészeknek rovásírásból, tájékozódásból, növény- és állatismeretből, elsősegélynyújtásból kellett bizonyítaniuk, de kaptak kérdéseket a Bibliából, cserkésztörténelemből, a nagyoknak pedig tüzet is kellett rakniuk pár perc alatt. A Suhanc kategória legjobbja a nyékvárkonyi Rókus őrs lett, a második helyen a füleki SRGY, harmadik helyen pedig a szőgyéni Murello őrs végzett. A Kölök kategória győztese a pozsonyi Megperzselt Mókusok őrs lett, a dobogó második fokára a komáromi Ági angyalai őrs, a harmadikra pedig a nyékvárkonyi Bagoly őrs állhatott fel.

„Bakancspróba elnevezésű rendezvényünk valóban egy próbát jelent a cserkészeknek. A verseny előtt minden csapat nagy erőkkel készül, viszont az igazság az, hogy a versenyen kért tudás alapját nem más, mint a nevelési módszerünk képezi. Tehát, nem kérünk a gyerekektől olyat, amellyel cserkészkedésük során nem találkoznak. Cserkészpedagógiánk fontos alapja a játszva tanulás, és nálunk még a versenyek is ezen alapulnak. Pont ezért van az, hogy nem egy papíron kell feladatokat megoldaniuk, hanem kint a természetben, valósághű szituációk között kell helytállniuk. Nem az értékelésen, hanem az élményen van a lényeg, és azoknak, akik valamelyik feladatot nem tudják megfelelően megoldani, a cserkészvezetők rögtön megmutatják, hogy tanulhassanak belőle. Azt hiszem, a mai túlzottan teljesítményorientált világban ez különösen fontos a gyerekek számára” – mondta Végh Szilvia, az SZMCS – rendezvényeiért és nevelési programjáért felelős – mozgalmi vezetője.

Az országos versenyen sok kísérőprogram közül is választhattak a résztvevő cserkészek: hennával festhettek, falat mászhattak, makramékarkötőket készíthettek, íjászkodhattak, az idősebbek pedig egy érdekes előadást hallgathattak az egyik cserkészlány kolumbiai utazásáról. Szombat este a közös szentmisét követően tartották az eredményhirdetést a faluház előtti parkban, majd a cserkészek közös népijátékától zengett a község. Mind az SZMCS, mind a helyi kürti cserkészcsapat ezúton is hálásan köszöni minden támogató segítségét.

(szmcs-p)