Nem az volt a baj 1968-ban, hogy bejött a magyar hadsereg Csehszlovákiába, hanem az, hogy kiment...?

55 év telt el Csehszlovákia 1968 augusztus 21-i megszállása óta. Az rendszerváltás óta mind a szlovák, mind a magyar történészek rengeteg kutatási eredményt, forrásanyagot tettek közzé, van mire támaszkodni, ha árnyalt képet akarunk kialakítani az eseményekről és azok szereplőiről. Szabadon vitázhatunk arról, eleve zsákutca volt-e a (mérsékelten) reformkommunista kísérlet, hogy gyáva és megalkuvó, avagy józan és megfontolt volt-e a dubčeki vezetés. Sokféle vélemény kavarog, de az alapvető tényt, hogy a Varsói Szerződés csapati megszállták az országot, a legelvakultabb kommunistákon kívül senki nem kérdőjelezte meg. Eddig. A magyar kormányhoz közel állónak tartott Magyar Nemzet publicistája most átlépte a Rubicont: szerinte megszállás volt ugyan, de ez a magyar hadtestre nem érvényes. A magyar katonákra egy speciális magyar nézőpontból kell tekinteni, az elszakított Felvidékre való bevonulásuk, Brezsnyev ide vagy oda, „fogalmilag” nem volt megszállás.

A korszak legtöbbet idézett, 1968 augusztus 26-án kiadott ikonikus szlovákiai magyar dokumentuma:



"MAGYAROK MAGYAROKHOZ!

Csehszlovákia népei nem gyűlölettel, hanem sajnálattal néznek rátok! Aljas játékot űztek veletek! Gondolkodjatok és nézzetek körül!

Csak a német fasiszta hadsereg hordái mondhatták: „Parancsot teljesítünk!" A magyar néphadsereg nem teljesíthet olyan parancsot, amely nem fér össze az emberiességgel!

Ne hagyjátok bemocskolni Dózsa, Rákóczi, Kossuth népének becsületét! Tiltakozzatok az agresszió ellen!

Ti, egy hős, a szabadságáért és függetlenségéért annyit szenvedett nép fiai vagytok, nem viselkedhettek gyáván. Nem lehettek ilyen aljas játék figurái.

Menjetek haza békével! Mondjátok meg az igazságot a magyar népnek! Jogotok van erre, mert van szocialista hazátok.

„Haza csak ott van, ahol jog van, ahol nincs jog, ott nincs haza.” (Petőfi)

Legyetek hívek Petőfi szelleméhez. Ne legyetek idegen hatalom rabszolgái!

Ne legyetek áldozatok. Emberek, gondolkodjatok! Terjesszétek bajtársaitok közt!

CSEMADOK"

Ágoston Balázs, a Magyar Nemzet publicistája így ír 2023. augusztus 18-án:

Az egyetlen egészséges, azaz magyar nézőpont szerint nem az volt a baj 1968-ban, hogy bejött a magyar hadsereg, hanem az, hogy kiment, és egyébként is, a csehszlovákiai magyarok elsöprő többségben kitörő örömmel, felszabadítókként fogadták a magyar fiúkat.

Nem titok és nem meglepő, hogy voltak annak idején ilyen hangok is. Nem titok és nem meglepő, hogy ma is vannak, akik így gondolják. A cikkíró is egy meg nem nevezett felvidéki pedagógustól hallotta először ezt az eszmefuttatást. Ebben hiszek neki, több tippem is lenne, ki lehetett az. Az is biztos, hogy 1968-ban, amikor világossá vált, az ország vezetése semmiképpen nem akar konfrontációt a megszállókkal, az első sokk elmúltával a magyarlakta vidékeken megkezdődhetett a magyar hadosztály katonáival a fraternizálás. Viszont a visszaemlékezők szerint a visszacsatolás óhaja anno egy fura, kitekert szélsőbalos nacionalista narratíva részeként fogalmazódott meg: Csehszlovákiát a szovjetellenessége miatt kellene Brezsnyevnek Dél-Szlovákia elszakításával megbüntetnie. És hogy kitörő örömmel fogadta a magyar lakosság a határt az éjszaka leple alatt átlépő harckocsikat? Ezt a cikkíró sem gondolhatja komolyan. A fentebb idézett Csemadok-közlemény sem erről tanúskodik. De sajtószabadság van, s minden korban, amikor sajtószabadság volt (és lesz), voltak (és lesznek) újságírók, akiknek az újságírói felelősség fogalma semmit nem jelent. Nem törődnek a tényekkel, nem mérlegelik írásaik várható hatását. Az olvasó (már amennyiben nem éppen a revolverújságírás rajongója) ilyenkor legyint egyet, már megint egy futóbolond, kár ezzel többet foglalkozni.