„Nem berúgni járok oda” – magyarázkodott a természetrombolással gyanúsított környezetvédelmi államtitkár

Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár kedden a parlament rendkívüli bizottsága előtt tett magyarázatot a nemzeti parkokban tanúsított viselkedésére.

Az ellenzék azt rótta fel, hogy Kuffa túl alacsonyan repült egy helikopterrel a Kis-Fátra olyan területén, ahol ritka sasok és sólymok fészkelnek, illetve ahová a turistáknak is tilos belépniük, majd quaddal közlekedett a Poloniny Nemzeti Parkban.

Kuffa kedden a parlamenti bizottság előtt mentegetőzött, elmondása szerint semmilyen törvényszegés nem történt. Közölte: ha továbbra is rágalmazni fogják őt, illetve hazugságokat terjesztenek arról, hogy valamilyen illegális tevékenységet végeznek, akkor feljelentést tesznek és pert indítanak. Hozzátette, ha valamilyen telektulajdonos fel is hívta volna őt, akkor is újra elmenne, akár terepjáróval, akár lóháton.

„Kijelenthetem, hogy a történelem során egy államtitkár sem töltött annyi időt terepen, mint én. Nem berúgni vagy szórakozni megyek oda” – jelentette ki.

Az ellenzék továbbra is az államtitkár fejét követeli. „Teret adtunk Kuffának, hogy magyarázatot adjon ballépéseire a rendkívüli bizottságon. Viszont ismét csak agresszív támadásokat, megtévesztéseket és fenyegetőzéseket kaptunk tőle. Egyáltalán semmit sem magyarázott meg. Felszólítjuk Taraba minisztert, hogy járjon utána a törvényeknek és menessze Filip Kuffát” – nyilatkozta Tamara Stohlová, a PS politikusa.

A képviselőnő hozzátette: a helikopter Kuffával olyan terület felett haladt el alacsonyan, amely a legszigorúbb védelmi besorolás alá tartozik. Ami a Poloninyben történt quadozást illeti – a nemzeti park igazgatója állítólag nem tudott Kuffa útjáról, miközben az államtitkár a mai napig nem mutatott fel semmilyen dokumentumot, amely feljogosította volna őt rá, hogy ezt megteheti.



