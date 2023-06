Nem a bírónő miatt vitte el a mentő Horváth Lehelt

Nem indítanak fegyelmi eljárást Pamela Záleská bírónő ellen, akit azzal gyanúsított meg Horváth Lehel családja, hogy nem tette lehetővé a vádlottnak, hogy beadhassa magának az inzulinját, aminek következtében rosszul lett és a bíróságról kórházba kellett szállítani. A bírónő a bírói tanács meghallgatása miatt elbukta a felvételit a prágai egyetemre, ahová doktori képzésre jelentkezett.

Fotó: Paraméter

Amint arról beszámoltunk az öt gyilkossággal, a dunaszerdahelyi maffia támogatásával, és egy 45 millió koronás (1,5 millió euró) lopással vádolt Horváth Lehelt április 19-én, illetve május 22-én is mentővel vitték el a bazini Specializált Büntetőbíróságról. A vádlott hozzátartozói szerint Horváth Lehel állapota azért romlott az előbbi tárgyalás során, mert a bírónő megtagadta tőle, hogy tizenegykor beadhassa magának az inzulinját, majd amikor ezt már megtehette volna, még a gyógyszer beadása előtt inzulinsokkot kapott. A család álláspontja szerint a mentősök és a pozsonyi kórház orvosai azt állították, hogy csak a mentők és az őrség segítségének köszönhetően nem következett be a legrosszabb. Vagyis Horváth tulajdonképpen életveszélybe került.

Pamela Záleská, a bírói szenátus elnöke hivatalos nyilatkozatban közölte: nincs tudomása olyan körülményről, amely kétségbe vonná saját alkalmasságát és pártatlanságát, valamint élesen elhatárolódik attól is, hogy eljárásmódja a vádlott életét veszélyeztette volna. Leszögezte továbbá, hogy az előző bírósági eljárás 19 tárgyalása, valamint a mostani, megismételt eljárás első négy tárgyalása során a vádlott eddig egyetlen alkalommal sem tartott igényt szünetre az inzulin alkalmazása céljából. Pamela Záleská egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a mentős incidenst megelőző négy tárgyalás alkalmával a vádlott meg sem említette az inzulinigényét, pedig mindig hasonló időpontban került sor az ebédszünetekre. Emellett közölte: a feljelentők részéről hazugságról és szándékos félrevezetésről van szó, ezt pedig nemcsak az egyes tárgyalási jegyzőkönyvek támasztják alá, hanem az őrség parancsnokának jelentése, illetve az április 19-én elkészített orvosi jelentés is.

Az ügyet vizsgálni kezdte a Specializált Büntetőbíróság elnöke is, de a bírói tanács három tagja, Marcela Kosová, Dana Jelinková Dudzíková és Ayše Pružinec Eren is foglalkozni kezdett a témával. Amennyiben a tanács megállapított volna valamilyen hiányosságot, Záleská ellen fegyelmi eljárást indíthattak volna.

Kosová, Dudzíková és Pružinec Eren törekvései ellenére a tanács többi tagja nem látta okát, hogy fegyelmi eljárást indítson Záleská ellen, semmi kivetnivalót nem találtak abban, ahogy az ominózus ügyben eljárt. Kosová emellett indítványozta a bizonyítékok kiegészítését.

Mészáros Lajos volt alkotmánybíró szerint, ha a tanács hozna is valamilyen döntést, annak Záleská mellett kell, hogy szóljon, mivel szerinte Horváth ezzel csak nyomást gyakorol rá – írja a SME.

A tanács végül arra a megállapításra jutott, hogy nem fogadja el Kosová indítványát, ez pedig azt jelenti, hogy az üggyel nem foglalkoznak tovább, Záleská ellen pedig nem indítanak fegyelmi eljárást.

A bírói tanács keddi meghallgatásán való személyes részvétel miatt Záleská lekéste a pótfelvételit a prágai Károly Egyetemen, ahová doktori képzésre jelentkezett. Az intézmény a hiányzás miatt elutasította a jelentkezését.



(SME)