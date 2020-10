Nem bízunk abban, hogy Matovič fel tudja venni a harcot a koronavírussal. A blődségekben leginkább Kotleba hívei hisznek

Kevésbé tartjuk be a koronavírus megfékezését szolgáló intézkedéseket, a kialakult helyzetben leginkább az államfőben bízunk, a kormányfőben a legkevésbé, és azok, akik Marian Kotlebára szavaztak, magasról tesznek erre az egész nyavalyára.

Az Ipsos ügynökség felmérte, Szlovákia lakossága miként viszonyul a Covid-19 járványhoz, és arra jutott, hogy a megkérdezettek több mint fele - 54 százaléka - nem tudja, mi az, aminek higgyen. A társaság ezer személyt kérdezett meg arról, hogyan tekint a vírusos helyzetre. Az új tudományos ismeretek mellé az elmúlt fél évben "legyártódott" néhány félrevezető dezinformáció. Akik ezeknek hinni kezdenek, azok ezeket a ferdítéseket természetesen nem tartják hoaxnak - vázolja a helyzetet az Ipsos szakembere, Roman Pudmarčík.

Az emberek belefáradtak a koronavírusos mindennapokba, már nem érdekli őket annyira és hajlamosak félvállról venni az egészet, ezért örömmel terjesztenek olyan híreket, ami a hivatalostól eltér.

A leggyakoribb hoaxok a szájmaszkról, azok veszélyességéről szólóak - nyilatkozta a DenníkN hírportálnak az egészségügyi minisztérium elemzője, akinek feladata a dezinformációk elleni küzdelem. Jakub Goda szerint egyre többen beszélnek arról is, hogy a járványügyi intézkedések eltúlzottak, de olyan vélemények is vannak, miszerint ez a Covid-19-re keresztel kórság egyáltalán nem is létezik.

A megkérdezettek majdnem fele egyetért az állítással, hogy a vírust laboratóriumban "rakták össze" és szándékosan eresztették szabadon, hogy a gyógyszeripari cégek és a médiumok jól megszedjék magukat.

40 százaléknyian hiszik azt, hogy a maszkba kilélegzett CO 2 egészségtelen és veszélyes is. Az ilyen tévképzetekkel azok azonosulnak leginkább, akik a legutolsó parlamenti választásokon a Kotleba-féle ĽSNS-re adták a voksukat, de a Štefan Harabin vezette Vlasť, a Boris Kollár féle Sme rodina, a parlamenten kívüli SNS, valamint a Smer szavazótábora is érez késztetést hinni a bugyutaságokban.

Az érettségivel nem rendelkező középiskolai végzetségű személyekre jelemző ez a fajta "hoaxhit". Amit a leginkább a parlamenten kívülre szorult PS/Spolu, az Andrej Kiska alapította Za ľudí és a Richard Sulík irányította SaS választói utasítanak el, illetve azok, akik főiskolai végzettséggel rendelkeznek.