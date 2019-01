Nem csípik a bevándorlók Szlovákiát

„A menedékjogi kérelem elbírálásánál a Belügyminisztérium a kérelmezők száz százalékos biztonsági átvilágítására helyezi a hangsúlyt" – mondta Saková.

A miniszter szerint 2018 a bevándorlás szempontjából pozitív év volt Európa számára.

„Az utóbbi években egészében véve stabilnak mondható a helyzet, csökken az EU-ban kérvényezett menedékjogok száma, amit különböző intézkedésekkel értünk el"

– állapította meg Saková, és hozzátette, hogy Szlovákia nemcsak a migráció kérdését, hanem annak okait is meg szeretné oldani.

Saková nyilatkozott azokról a találgatásokról is, amelyek a szíriai gyerekek esetleges befogadásával kapcsolatban fogalmazódtak meg. A miniszter elmondta, hogy hivatalosan görögországi befogadó központokból származó gyerekekről volt szó, akik származását azonban nagyon nehéz pontosan megállapítani. Példaként a 2015-ös bevándorlási hullámot említette, amellyel az akkori értesülések szerint szíriai háborús menekültek jöttek be Európába, mára azonban Saková szerint világossá vált, hogy sok esetben gazdasági bevándorlókról volt szó, akik ráadásul legtöbbször nem is a háborúval leginkább sújtott területekről származtak.

A szíriai gyerekek esetében több körülmény nem ült. „Kiderült, hogy 17-18 éves fiatalokról van szó, a 17 évesek ráadásul nem árvák, hanem kíséret nélküli fiatalok voltak“ – mondta. A miniszter hangsúlyozta, hogy a 18 év alatti menedékjog-kérőkre más szabályok és integrálási feltételek vonatkoznak, amit Saková szerint a bevándorlók kihasználnak, és gyakran más kort adnak meg a kérvényben. A valódi kornak nagyon nehéz utánajárni, ezért ezt a folyamatot egy időre felfüggesztették, Saková szerint ugyanis jelenleg a szlovák polgárok biztonsága a legfontosabb.

A miniszter elmondása szerint Európa hatékonyabb a migráció kezelésében, mint a múltban volt.

2018-ban 80 százalékkal csökkent a földközi-tengeri régió középső részén, a Líbia-Olaszország vonalon tapasztalt bevándorlás. Azt is hozzátette, hogy a keleti földközi-tengeri régióban, Törökországtól Bulgária, Ciprus és Görögország felé ugyanakkor növekedést tapasztaltak, ahogy a nyugati térségben, Marokkó és Spanyolország között is, ahol 133 százalékos volt a növekedés.

(TASR)