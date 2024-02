Nem csitul a botrány, hogy a magyar államfő egy pedofil igazgató bűnsegédjét kiszabadította a börtönből

Az elmúlt napokban a magyar közéletet jelentős részben Novák Katalin magyar államfő kegyelmi ügye zaklatta fel. Az ellenzéki pártok a köztársasági elnök lemondását követelik, miközben eljárást kezdeményeznek Novák ellen és módosítanák a vonatkozó törvényeket is.

Facebook (MSZP)

Múlt hét péntekén derült fény arra, hogy egy pedofil botrányban jogerősen elmarasztalt vádlott esetében élt a kegyelmi jogkörével Novák Katalin. Az ellenzéki pártok a döntés káros társadalmi üzenetéről beszélnek, az országgyűlés hétfői ülésén több képviselő az államfő lemondását követelte.

A 444.hu beszámolt arról, hogy véletlenül tudódott ki, hogy Novák még tavaly áprilisban megkegyelmezett a bicskei gyerekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki arra kényszerítette az intézmény akkori igazgatója által szexuálisan zaklatott gyereket, hogy vonja vissza a vallomását.

A magyar államfő azt a személyt találta méltónak a kegyelemre, akinek az ítélet szerint tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, és aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” A kegyelemben részesített elítélt ezt a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, és aki kényszerítésért 2019-ben első fokon, majd 2021-ben másodfokon is 3 év 4 hónap börtönre ítélték, az igazgató pedig nyolc évet.

V. János, a bicskei gyermekotthon igazgatója 2004-16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott, akik közül többen 2016 októberében az RTL Házon kívül című műsorában beszámoltak minderről.

A Telex.hu szerint Novák Katalin rekorder a kegyelmezésben, a Hvg.hu összesítése szerint tavaly 446 elítélt kérelméből 40-et hagyott hagyott jóvá, ami abszolút értéken az elmúlt 19 év rekordja. 2023. április 27-én állította be az egy nap alatt adott kegyelmek rekordját, akkor 22 embernek adott kegyelmet. Akkor a pápalátogatás miatt kegyelmezett meg „széles körben”, tehát a bicskei pedofil igazgató bűntársa a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.

A Blikknek nyilatkozó alkotmányjogász szerint az elnöki kegyelem nem visszavonható, viszont az elvi politikai felelősséget a kormány, konkrétan az igazságügyi miniszter viseli, aki felterjeszti, majd ellenjegyzi azt. Az elnöki kegyelem inkább egyfajta társadalmi erkölcsi véleményt kellene tükrözzön, amellyel felülírja a bírósági döntést – tette hozzá. Ugyanakkor a másik oldalon viszont az állampolgár jogbiztonságba vetett hite is sérült, aki ugyan bízott az állam szakszerű eljárásában, ám ez jelen esetben mégse következett be, hiszen egy bíróság által szentesített döntés vált a kegyelmi határozattal semmissé. Az elnöki határozat szerint a bűnpártoló pszichológus nem csak a büntetését nem kell kitöltenie, de más jogkövetkezmények alól is mentesült. Ennek megfelelően például tiszta erkölcsi bizonyítványt kaphat, és akár nyugodtan praktizálhat és dolgozhat gyerekek között is.

A valaszonline.hu véleménycikkében azt szögezi le, hogy a magyar köztársasági elnök kegyelme a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűntársa számára kétségbeejtő fejlemény. Ugyanis Novák Katalin a legdurvább üzenetet nem a bicskei áldozatoknak küldte döntésével, "hanem azoknak, akik most szenvednek, most várnak segítségre".

Az ügy miatt tiltakozik az ellenzék. Az MSZP ifjúsági szervezete például leragasztott szájú plüssállatokat tapasztott több budapesti Fidesz-irodára, mellé pedig plakátokat is, ezzel a felirattal: „Pedofil mentegetőknek nincs hely a magyar közéletben”. Az LMP azt kezdeményezi, hogy egy rendkívüli ülésre hívják össze a parlament igazságügyi bizottságát. A Momentum elnöke pedig nyílt levélben fordult Novák tanácsadóhoz, arra kérve őket, hogy „ne maradjanak csendben”, és ők is álljanak ki az áldozatok mellett.

(444/Telex/Blikk)