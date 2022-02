Nem egész négy év után szabadlábra helyezték a kokaincsempész Antonino Vadalát

Múlt héten pénteken az olaszországi Torinóban szabadlábra helyezték a calabriai ´Ndrangheta maffiaszervezettel kapcsolatban álló Antonino Vadalát, akit azért ítéltek 9 éves és 4 hónapos szabadságvesztésre, mert kokaint csempészett Dél-Amerikából Szlovákián át Olaszországba - írja a SME.

Antonino Vadala (Fotó: TASR)

Az olasz vállalkozó 14 éven keresztül élt Szlovákiában, és a mezőgazdasági szektorban tevékenykedett, főként Tőkterebesen és környékén. Főként azután vált ismertté, hogy kiderült, kapcsolatban áll Robert Fico akkori miniszterelnök asszisztensével, Mária Troškovával, de a rendőrségi nyomozás szerint legalább egyszer telefonon beszélt Ficóval is.

A meggyilkolt Ján Kuciak többször is írt Vadala EU-s alapokból merített támogatásairól, noha a cégei adósságban úsztak. Az olasz vállalkozó egyike volt azoknak, akiket elsőként az újságíró és jegyese meggyilkolásával gyanúsítottak. A rendőrség őrizetbe vette, kihallgatta, majd szabadon engedte.

Később viszont kiderült, hogy Vadala kapcsolatban áll a calabriai ´Ndrangheta maffiacsoporttal, amely megbízásából csúcsminőségű kokaint csempész Dél-Amerikából. A ráállított beépített ügynöknek elmondta, hogy a cuccot gyümölcsbe rejtve hozatja be a szlovákiai vámosok segítségével. A szlovákiai Pénzügyőrség viszont mindezt tagadta.

2019 októberében Vadalát első fokon ítélte el az olasz bíróság 9 évre 17 másik személlyel együtt, de fellebbezést nyújtott be. A quicosenza.it portál szerint most Vadala azért került szabadlábra, mert a bíróság elfogadta az üzletember ügyvédeinek fellebbezését, és eltörölte a velencei fellebviteli bíróság 2020 decemberi ítéletét, amelyben 7 évre és 1 hónapra ítélték a vállalkozót. Akkor a bíróság Vadala fellebbezési ügyében döntött, amit a velencei általános bíróság 2019 októberében hozott ítélete ellen nyújtott be.



(SME)