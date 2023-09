Nem elég Ficót legyőzni! Rigó Konrád szerint a tét szlovákiai magyar vonalon is hatalmas

A szlovákiai közvélemény óriási változásokon ment keresztül az elmúlt néhány évben. Sokan kezdik megkérdőjelezni létezésünk alapvető kérdéseit, a demokrácia alapjait, az európai uniós és NATO-tagságunkat. Egyre kevesebben hisznek a tudományban, a tényekben és a sajtóban. Főleg a dezinformáció és a hibrid hadviselés eredményeként kerültünk ebbe a lehangoló helyzetbe. Az utolsó szög a józan ítélőképesség és az ésszerűség koporsójában Igor Matovič kaotikus kormányzása és bohóckodása volt - véli a Most-Híd 2023 alelnöke. Rigó Konrád eszmefuttatása annyira bejött a vele egy listán induló többszörös kormányfőnek, Mikuláš Dzurindának, hogy a saját Facebook-oldalán fel is olvasta a magyar politikus lejjebb összefoglalt cikkét.

Persze erre sokan mondhatják azt, hogy Szlovákiában a kampányok mindig piszkosak, kiélezettek, és tele vannak hazugságokkal - folytatja a gondolatmenetét a választásokon induló képviselőjelölt. Amivel azonban most először szembesülünk, az az, hogy szeptember 30-a után a hivatalos állami kommunikáció szerves részévé válhat az irányított dezinformáció, amit a lakosság jelentős része fokozatosan el is fog hinni. Szlovákia lakosainak többsége egy eltorzított valóság áldozata lesz, ami azt fogja szolgálni, hogy a hatalom képviselőinek támogatói tökéletes kontroll alatt legyenek, és ezáltal biztosítsák a hatalom hosszú távú fennmaradását.

Ennek eredményeként egy megosztott, sőt széttöredezett társadalmat kapunk, kritikai gondolkodás és egymás közötti racionális kommunikáció képessége nélkül. Egy olyan társadalmat, ahol csak ellenség és gyűlölet létezik. Robert Fico ilyen jövőt készít nekünk. Jelenleg pedig minden arra utal, hogy szeptember 30-a után ezt sikerülhet neki összehozni. Mi, szlovákiai magyarok sajnos közelről ismerjük ezt a rendszert - utal Rigó a déli szomszédunknál zajló folyamatokta.

Orbán Viktornak az elmúlt tíz évben sikerült egy hasonló rezsimet kiépítenie Magyarországon. Az a tény, hogy a rendszerét még sehol máshol nem hajtották végre Európában, még nem jelenti azt, hogy azt kizárólag Orbánra vagy Magyarországra szabták volna.

És hogy Rigó miért aggódik a magyarországi forgatókönyv miatt? Mert Fico számára nagy a tét, számára túl sok minden forog kockán. Ráadásul ő azt sem titkolja, hogy szimpatizál a magyarországi rendszerrel, és ha figyelembe vesszük a magyarok és a szlovákok ezeréves közös történelmét és kulturális közelségét is, akkor nincs kétség afelől, hogy ha nem leszünk elegen, szombaton mi magunk készítjük elő neki a terepet, hogy jelentősen megnyirbálja szabadságunkat.

Fico sikere precedenssé válhat a többi populista szélhámos számára, akik felocsúdnak és rájönnek, hogy Orbán rendszere nem Magyarországra van szabva. A kockázat tehát óriási, nemcsak Szlovákia jövője forog kockán, hanem egész Közép-Európa sorsa.

Ennek a forgatókönyvnek a elkerüléséhez Rigó szerint nem elég Ficót legyőzni. Ahogy annak idején Mečiar legyőzése sem volt elég. 25 évvel ezelőtt a demokratikus erőknek sikerült megmenteniük Szlovákia jövőjét. Hazánknak most is szüksége van ilyen segítségre. Egy olyan euroatlanti irányultságú kormányra, amelyik nem adja fel Ukrajna támogatását, és nem cseréli le a liberális demokráciát valami illiberálisra.

A Híd politikusa úgy véli, erről szól ez a választás. És bár szeretné, ha a PS legyőzné a Smer-SD-t, minden arra utal, hogy

a progresszívek pártjának győzelme önmagában nem garancia arra, hogy Szlovákia nem fog félresiklani.

És hogy miért játszanak az ország arculatáért folytatott küzdelemben fontos szerepet az Európa-párti szlovákiai magyarok? Mert azzal, ha a választásokon az európai elkötelezettségű magyar szervezet nem tud talpon maradni, akkor a szlovák többség az itteni magyarokat úgy könyveli el, mint akik a Fidesz gatyamadzagján csüngő radikális és populista párt hívei lennének. Az ő győzelmük mindannyiunkat akarva-akaratlanul is egy “mélymagyar” tömegnek láttatná. Ezért a tét szlovákiai magyar vonalon is hatalmas.

Sokan mondják, hogy az ország a sorsdöntő pillanatokban mindig számíthatott a demokratikusan gondolkodó magyarokra. Ez most is így van ez, de ezúttal az “európai” magyaroknak is szükségük van az “európai” szlovákokra. Álljunk hát ki egymásért, hogy a közös országunk továbbra is Párizsra tekintsen és ne Moszkva felé nézzen - szögezi le a DenníkN lapban megjelent írásában Rigó Konrád.

