Nem elég, hogy felfüggesztett jogsival és ittasan ült az autóba, de még a hároméves kislányát is magával vitte a nő

Felfüggesztett jogosítvánnyal, ittas állapotban és egy hároméves gyerekkel az autóban okozott balesetet egy 27 éves nő az R1-es gyorsforgalmi úton Nyitra közelében. Mint azt a rendőrök elmondták, előzés közben az Audi A4-es autójával belehajtott egy Škoda Octaviába, amely a jobb sávban haladt.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A nő az ütközést követően nem állt meg, tovább haladt. Az esetet a megrongálódott jármű vezetője jelentette a rendőrségnek. „A sofőr lesodródott az autópályáról, ahol a rendőrjárőr alkoholtesztet végzett rajta, mely 2,21 ezreléket mutatott. A rendőrök meglepetésére hároméves gyermeke is a járművében ült. Emellett a vezetői engedélyét is felfüggesztették, és már korábban is elkövetett ittas vezetést“ – közölte a rendőrség.

A rendőrség függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetés bűntette miatt indított eljárást.

TASR