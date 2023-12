"Nem fogjuk a jóléti államot lebontani Németországban" - ígérte Olaf Scholz

Olaf Scholz német kancellár bizakodónak mutatkozott szombaton a szociáldemokraták (SPD) pártkongresszusán elmondott beszédében aziránt, hogy a koalíciós partnerek megoldást tudnak találni a 2024-es költségvetés rendbetételére, és világossá tette egyúttal azt is, hogy ehhez nem fogják csökkenteni a jóléti állam kiadásait.

Olaf Scholz hazája egyik legfontosabb vívmányának nevezte a jóléti rendszert, amely a jómód alapját is képezi, és úgy vélte, az országnak "DNS-ének" része, hogy senkit nem hagynak magára.

"Nem fogjuk a jóléti államot lebontani Németországban" - ígérte.

Az SPD, a Zöldek és a liberálisok (FDP) koalíciójában feszültségeket okozott az alkotmánybíróságnak az a novemberi döntése, amellyel hatályon kívül helyezte 60 milliárd euró átcsoportosítását a költségvetésben a klímaváltozás elleni intézkedésekre és az ország modernizálására. Ezzel összefüggésben a jövő évi költségvetésben jelenleg 17 milliárd eurós hiány körvonalazódik. Az eddigi nyilatkozatokból kiderült, hogy bármilyen megoldást találnak is erre, a három közül legalább ez egyik koalíciós fél prioritásait érinteni fogja.

"A feladat nem teljesíthetetlen, csak el kell jutnunk odáig, hogy mindenki egyetértsen" - fogalmazott az SPD-kongresszuson Scholz.

A kancellár azt is kiemelte, hogy Németországnak készen kell állnia arra, hogy az Oroszország indította háborúban 2025-ig továbbra is segítse Kijevet. "Ha szükséges, mert mások csökkentik a maguk támogatását, Németországnak képesnek kell lennie arra, hogy akár még nagyobb hozzájárulást is nyújtson Ukrajna megsegítésére" - mondta.

