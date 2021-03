Nem helyezik vizsgálati fogságba az SNS-es pénzembert

Az Állattenyésztő ügy egyik gyanúsítottja, Martin Kvietik, akit SNS-es pénzemberként emlegetnek, mégsem kerül vizsgálati fogságba.

Fotó: TASR

Erről a Legfelsőbb Bíróság háromtagú szenátusa döntött kedden.

Martin Kvietik tavaly áprilisban került őrizetbe, miután a NAKA azzal vádolta meg, hogy visszaélt az Agrárkifizető Ügynökségen (PPA) keresztül érkező uniós támogatásokkal.

A Legfelsőbb Bíróság március elején úgy döntött, hogy elegendik Kvietiket. A Slavia Capital nevű befektető társaság tulajdonosa, akit az SNS gazdasági háttéremberének tartanak, szabadlábra került az előzetes letartóztatatásból, de nem sokkal később ismét letartóztatták a rendőrök. Akkor Kvietik ügyvédje azt mondta, mivel ugyanazon ügy miatt tartóztatták le a védencét, amiért korábban is, ezt a jogrend nem teszi lehetővé. Nem sokkal később szabadlábra is helyezték, a gyanúsított pedig el is hagyta a rendőrségi fogdát.

Az Állattenyésztő-ügy Szlovákia történetének eddigi legnagyobb korrupciós ügye, 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege, amit a rendőrségnek eddig sikerült feltárnia.



(TASR)