Nem indul többé a Grammyn The Weeknd, miután nem jelölték

Hiányolja a Grammy-jelölésekben az átláthatóságot The Weeknd, ezért úgy döntött, bojkottálja a rendezvényt, és többé nem engedi, hogy lemezeit és számait nevezzék a díjra.

Fotó: AP

A döntés azután született, hogy a zenészt idén nem jelölték Grammy-re, pedig az énekes albumát és annak egyik legnépszerűbb számát, a Blinding Lights-t a Grammy-díj nagy esélyeseként emlegették.

A Recording Academy (Zenekiadó Akadémia) tagjai által kiválasztott potenciális jelölteket anonim tagságú bizottságok vizsgálják meg, a hivatalos kommunikáció szerint ezekben a bizottságokban előadók, dalszerzők, producerek, hangmérnökök és hasonló szakmabeliek ülnek, és ők mondják ki az utolsó szót a jelöltek névsoráról.

A Grammy az utóbbi években több támadást is kapott a jelölési procedúra miatt, és az is többször felmerült, hogy a nőkkel és a fekete alkotókkal szemben meglehetősen elfogult döntések születnek. The Weeknd előtt Frank Ocean is a Grammy bojkottja mellett döntött, de Drake, Kanye West és Ariana Grande is kritizálta már a Grammyt. Tavaly a Zenekiadó Akadémia vezetőjét, Deborah Dugant öt hónappal a kinevezése után kirúgták.

24.hu