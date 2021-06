Nem indulhat a tokiói olimpián az amerikai transznemű gátfutó

Az amerikai atlétikai szövetség (USATF) azért tagadta meg a rajtjogot tőle, mert a 400 gátas nem teljesítette a női versenyeken indulók számára megengedett tesztoszteronszinttel kapcsolatos feltételeket. A sportági világszövetség (WA) 2019-ben bevezetett irányelve szerint azok a sportolók nem indulhatnak a nők között, akiknek a tesztoszteronszintje literenként 5 nanomol vagy annál magasabb.

A korábban férfiként versenyző, Jamaicában született Telfer viszont nem felelt meg a WA követelményeinek.

"We strongly support inclusivity and providing a clear path to participation in the sport for all, while also maintaining competitive fairness."



She has trained "vigorously" in recent months but will not be allowed to compete because of the regulations.https://t.co/TwqtBfWqAM