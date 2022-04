Nem jósol sok jó dolgot az, hogy Kínában megint visszaesett a chipgyártás

Kínában 2019 óta legnagyobb mértékben csökkent a chipgyártás az idei első negyedévben a háztartási gépek iránti kereslet visszaesése, valamint a termelési láncok megszakadása miatt, amit az okozott, hogy az ország több régióját lezárták a koronavírus-járvány következtében.

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a március végével záródott három hónapban a félvezetőgyártás 4,2 százalékkal maradt el a múlt év azonos időszakához képest. Március közepe óta, a Covid-19 előfordulásának növekedése miatt a sanghaji hatóságok elkezdték tömegesen bezárni a lakóparkokat a metropolisz különböző részein koronavírus-tesztelés céljából. Március 28-tól először a keleti, április 1-jétől a nyugati városrészt helyezte karanténba a kormány. Április 15-én a koronavírus terjedése miatt részleges lezárást jelentettek be Hszian város hatóságai is.

Április elején számoltunk be arról, hogy a világot sújtó chiphiány miatt az egész hétre leállította gyártását a pozsonyi Volkswagen, de a nyitrai autógyárban is korlátozásokat vezettek be. Tavaly novemberben meg arról írtunk, hogy éves szinten októberben 47 százalékkal visszaesett az autógyártás Csehországban és a problémák okát a koronavírus-járvány miatti leállások, illetve a nagymértékű chiphiány adták.

