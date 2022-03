Nem kell bevonulnia a börtönbe Fico és Kočner közös haverjának, az oligarcha Bödörnek

Norbert Bödör nyitrai üzletember továbbra is szabadlábon marad – döntött pénteken a Legfelsőbb Bíróság (NS) szenátusa.

Fotó: TASR

A bíróság elutasította az ügyész panaszát, melyet a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) döntése ellen nyújtott be, amelynek értelmében januárban az előzetes letartóztatásból szabadlábra helyezték Bödört. A bírók a döntésüket a bűnüldöző szervek tétlenségével magyarázta. "A bíróság nem azért nem helyezi fogságba a gyanúsítottat, mert a bűnüldöző szervek nem intézkedtek gyorsan, hanem azért, mert egyáltalán nem intézkedtek" - magyarázta a bíróság illetékes szenátusának vezetője.

Több ügyben is gyanúsítottként kezelik Bödört, és ez most a Valčeky (Hengerek) néven elhíresült eset, melyben a nyitrai oligarcha mellett gyanúsított például az exsmeres exminiszter, Peter Žiga unokaöccse is.

TASR