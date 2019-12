Nem kell félni sem Ficótól, sem pedig Kiskától! Bugár elégedett azzal, hogy a rendőrség nem fél

A Híd elnöke ugyanakkor nem gondolja, hogy ennek köszönhetően azonnal helyre fog állni az emberek igazságszolgáltatásba vetett bizalma. Az előrelépés a rendőrfőkapitány-választás módosításának is köszönhető.

„Teljesen elégedett vagyok, hiszen látható, hogy nem félnek semmitől” – értékelte Bugár a rendőrök munkáját. Egyben emlékeztetett, hogy Ján Kuciak újságíró és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolását követően sikerült elfogadtatni a rendőrfőkapitány-választás szabályait módosító törvényt. „Az új rendőrfőkapitány tisztogatásba kezdett a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) soraiban is. Néhány embernek távoznia kellett, ezt követően a NAKA is szabad kezet kapott. Mondhatjuk, hogy most érik be az elfogadott törvény gyümölcse” – véli a pártelnök.

Bugár szerint a jelenlegi rendőrfőnök, Milan Lučanský „leválthatatlan”, ennek köszönhetően nincs kitéve semmiféle politikai nyomásnak a mindenkori kormány részéről. A pártelnök hangsúlyozta: Lučanský szabadon végezheti a munkáját, és ennek tudható be, hogy több magas rangú köztisztviselő ellen is eljárás indult, illetve hogy megkezdődhetett az igazságszolgáltatás megtisztítása is.

A kormánykoalíció politikusa megjegyezte, a rendőrségbe vetett bizalom azért csökkent, mert a bűnüldöző szervek nem végezték a dolgukat. Úgy véli, az emberek még most is kételkednek, vajon nem csak tessék-lássék járnak-e el, ezért a bizalom visszanyeréséhez több időre lesz szükség.

