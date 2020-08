Nem kell utazási korlátozástól tartaniuk a gyerekeknek a szünidő végén, a kormány nem hagyta jóvá Krajčí tervét

A vártnál enyhébb intézkedésekkel kezdődhet majd szeptember 2-án az új tanév. A szülőknek nyilatkozniuk kell majd gyerekük egészségi állapotáról, csak a vörös jelzésű országokba nem szabad majd utazni tanévkezdés előtt, Magyarország, Horvátország és Csehország várhatóan szabad besorolású marad. A pontos részletekre jövő hétig még várni kell.

Nem fogadta el a kormány a pandémiabizottság által javasolt és az egészségügyi minisztérium által kidolgozott javaslatot, amely szerint a szünidő utolsó két hetében gyakorlatilag megtiltották volna a külföldi utazást a gyerekeknek. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter szerint nem volt szó konfliktusról közte és az egészségügyi miniszter között. „A diákok biztonsága az első – jelentette ki a miniszter a kormányülés után. – Ebben kölcsönösen egyetértünk.”

Csak nyilatkozat kell

A szülőknek csak a tavalyi iskolaév végéhez hasonló nyilatkozatot kell majd aláírniuk.

„Abban egyeztünk meg, hogy a beterjesztett határozati javaslatot visszavonják, és mi kidolgozunk egy becsületbeli nyilatkozatot, amiben a szülő kijelenti, hogy nem tapasztalta gyermekén a vírus tüneteit, és nem jártak vörös jelzésű országokban – magyarázta Gröhling.

– Ezt írja majd alá a szülő az iskolaév kezdetén.” A miniszter szerint a nyilatkozat szövege már most is készen van, de még egyeztetnek a közegészségügyi hivatallal. A vörös jelzésű országokból hazatérőknek viszont be kell majd tartani minden intézkedést, így várhatóan karantén vagy tesztelés után mehetnek csak iskolába. A csomag jövő héten kerülhet a kormány elé.

Biztonságos országok

A nyilatkozatot újra meg kell majd ismételni, ha legalább három napot hiányzik a gyerek az iskolából. Az egyes országok besorolásáról a pandémiabizottság dönt majd, amelyet Marek Krajčí egészségügyi miniszter vezet.

Igor Matovič miniszterelnök azonban nem tart attól, hogy a szlovákiai nyaralók által leglátogatottabb országok esetében változna a besorolás, a kormányfő Horvátországot, Magyarországot és Csehországot említette ebben az értelemben.

Pontos tervek augusztus 18-án

A következő iskolaév lebonyolítására vonatkozó teljes elképzelését augusztus 18-án mutatja majd be az oktatási miniszter. Szerinte az előző iskolaév végén bevezetett intézkedésekhez hasonlókra kell majd készülniük a szülőknek és a diákoknak.

„Az osztályban nem kell majd maszk, a folyosón azonban igen, a tanárokra is ugyanazok az intézkedések vonatkoznak majd, mint az előző tanév végén”

– jelentette ki Gröhling.

Nem akarnak egész iskolákat bezárni a fertőzöttek számának növekedése esetén sem. „Meghatározzuk az egy osztályra jutó megengedett esetek számát, ha ezt átlépik, akkor csak az adott osztályt zárják be, nem az egész iskolát – magyarázta a miniszter. – Természetesen konzultálni fogunk a regionális közegészségügyi hivatalokkal.” A miniszter bízik a szülőkben, nem tart attól, hogy hamis nyilatkozatokat adnak le. Ha azonban ez megtörténik, és a szülő több mint ezer eurós büntetésre számíthat.

Külföldi diákok – központi karanténba

Az oktatási minisztérium kezdeményezte, hogy a belügy újra nyissa meg a központi karanténként szolgáló intézményeit, hogy ezzel segítse a külföldi diákok visszatérését. Az egyetemek ugyanis nem rendelkeznek olyan kapacitással, hogy karanténra is tudnának helyet biztosítani az erre kötelezett külföldieknek. Gröhling szerint mintegy 20 ezer külföldi diákot érinthet a karantén, de mivel nem egyszerre érkeznek, nem lesz szükség ilyen óriási kapacitásra.

Lajos P. János