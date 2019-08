Nem kelt fel a nap reggel ebben a városban! (FOTÓK)

Oroszország ezen részén az évnek ebben a szakaszában már négykor elkezd felkelni a nap, múlthét pénteken azonban még reggel nyolckor is teljes sötétség volt – írja 24.hu az Oddity Central beszámolójára hivatkozva.

Hogy mitől lehetett ez az égi jelenség, egyelőre még nem lehet tudni. Meteorológusok szerint összefüggésben lehet a Szibéria-szerte tomboló erdőtüzekkel. A légkörben a megengedett szén-monoxid tartalomnál jóval magasabbat mértek, a maximum ugyanis 5 mg/köbméter, míg pénteken 7,19-et jeleztek a mutatók, de ez még mindig nem magyarázza meg a környékre rátelepülő koromsötétséget.

the timing is weird as the same 'thing' happened almost exactly a year ago over the same area... Sun disappears over the Pole of Cold, in bizarre repeat of last year’s blackout https://t.co/DUfhqTWdBc pic.twitter.com/hBcBMHGHDr