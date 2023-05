„Nem kötelező kilépni, de nyilatkozniuk kell a községeknek” – Bereczk Oszkár az általa vezetett új községi társulásról

Röviddel azután, hogy a Csallóközi Városok és Falvak Társulásának (ZMOŽO) vezetőségét lecserélték, és annak elnöki székében az albári polgármestert, Bereczk Oszkárt a hodosi faluvezető, Balódi László váltotta, felélesztették hamvaiból a WARKUN regionális társulást, és Bereczket megtették az elnökévé.

Bereczk Oszkár (Fotó: Cséfalvay Á. András - archívum)

Korábban:

Február végén 56-an vettek részt a ZMOŽO közgyűlésén, közülük 36-an voksoltak Balódira, 20-an Bereczkre.

Bereczk Oszkár 12 éve vezette az elsősorban dunaszerdahelyi (65), de komáromi (19), galántai (2) és vágsellyei (1) járásbeli településeket is tömörítő érdekvédelmi szervezetet. Őt megelőzően Kvarda József egykori csenkei, Pázmány Péter dunaszerdahelyi és Pásztor István komáromi polgármester volt a társulás elnöke.

2011-ben Bereczk szoros többséggel, mindössze két szavazattal győzött Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester felett, akit pedig a mostani közgyűlésen Balódi László javasolt alelnökének.

„12 év munkám van benne személyesen is és a községek képviseletében és még van feladatunk – közölte Bereczk Oszkár megkeresésünkre. – Szeretnénk továbbvinni a szakmai részét annak, amit eddig csináltunk.”

Kérdésünkre, hogy ez egyfajta reakció volt-e a ZMOŽO-n belüli tisztújításra, azt válaszolta, ebből nem szeretne kampányt csinálni, csupán folytatni, amivel eddig foglalkozott, és „nem elveszni a részletekben”.

„Az ZMOS (Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége – a szerk. megj.) országos vezetésében is benne voltam, most pedig a társaim is átjöttek ide, ahol segítenek továbbra is a munkámban és a Csallóköz előmenetelében” – fogalmazott.

A regionális társulás célja a tagságát alkotó települések érdekeinek koordinált képviselete a ZMOS-on belül, hogy több figyelmet kapjon a dunai régió problémáinak megoldása. Jelenleg 12 tagja van, Albár, Nyékvárkony, Pódatejed, Nagymad, Hegyéte, Dercsika, Baka, Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa, Felbár, Csilizpatas és Doborgaz.

Az elnök közölte, a tagközségeknek nem kötelező kilépniük a ZMOŽO-ból.

„Kétszékűek is lehetnek, de a ZMOS belső szabályzata az országos tanácsban helyet foglaló képviselők számát is meghatározza, ezzel összefüggésben nyilatkozniuk kell, hogy melyik szervezetben szeretnének matematikailag elszámolva lenni. Ez most zajlik” – hangsúlyozta.

Elképzelhető ugyanakkor, hogy némelyik község mégiscsak kilép a nagyobbik szervezetből. Így nyilatkozott mindenesetre megkeresésünkre Fazekas István, Nyékvárkony polgármestere. Azt mondta, mivel a WARKUN alapítótagjai, és mivel a társulás székhelye is Nyékvárkonyban van, költségspórolás okán a testületük úgy határozott, hogy a ZMOŽO-ból kilép.

Egyelőre nincs információnk arról, hogy mások is követnék. Három másik falu polgármesterét kérdeztük, de Egyházkarcsa, Pódafa és Baka sem tervezi elhagyni a ZMOŽO-t.

Nem tud kilépőkről Balódi László ZMOŽO-elnök sem.

„Minden egyes polgármester tudja, hogy milyen döntést kell hoznia, mivel azért felelősséget kell vállalnia. Ha úgy gondolják, hogy ott jobban tudnak működni, akkor ezzel nincsen gondom. Nekünk mindenképpen munkával kell megmutatnunk, hogy ide érdemes tartozni. Mi dolgozunk, haladunk előre, javítjuk, amit kell, ami régen nem működött, a visszhangok pedig jók” – fogalmazott.

Emlékeztetett arra, hogy a ZMOŽO alapszabálya nem taglalja, hogy egy-egy község hány regionális társulásban lehet benne, arról viszont önkormányzati határozatot szükséges benyújtani, ha valamely település szeretne kilépni (hasonlóan a belépéshez). „Nekünk egyetlen polgármester sem hozott egyelőre határozatot” – magyarázta.

A WARKUN eddig kistérségi együttműködési szervezetként létezett, 2004-ben jött létre, idén áprilistól viszont a ZMOS alá tartozó 62 regionális társulás egyike.

(SzT)