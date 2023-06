Nem lesz kifogástalan a hétvégi időjárás

Némi hőmérsékletcsökkenésre számíthatunk a hétvégén a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) előrejelzése szerint.

Fotó: TASR - illusztráció

Pénteken várhatóan még szikrázó napsütésben lehet részünk a nap nagy részén, 28 Celsius-fokos csúcsértékekkel, csapadékra továbbra sincs kilátás.

Szombaton aztán már csökken a nappali hőmérséklet, várhatóan legfeljebb 22 fokot mérhetünk majd az ország déli részén. Szombaton sincs kilátás esőre, a légmozgás viszont megélénkülhet.

Vasárnap örülhetünk, ha a 20 fokot eléri a hőmérő higanyszála, és már az is lehet, hogy nem ússzuk meg szárazon. Némi csapadék már a hét utolsó napján is érkezhet, kedden viszont már kiadós esőzés is jöhet.



(SHMÚ)